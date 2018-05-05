Хоккеист "Бостона" облизал соперника, несмотря на предупреждение

Инцидент случился в пятницу во время четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ против "Тампы Бэй Лайтнинг".

В одном из игровых эпизодов в ходе перепалки с нападающим "Тампы" Райаном Кэллаханом Маршанд лизнул его в нос. На видеозаписи, которая доступна в YouTube, видно, что Кэллахан после поступка Маршанда попытался ударить игрока "Бостона", но подоспевший судья предотвратил драку.

Маршанд совершал подобное несколько раз по ходу серии первого раунда плей-офф против "Торонто". Так, 12 апреля в первом матче серии форвард лизнул в лицо нападающего "Мейпл Лифс" Лео Комарова. Позже представитель НХЛ позвонил в "Бостон" с просьбой повлиять на Маршанда и попросить его "прекратить лизать соперников".

Ранее сообщалось, что в киевском Дворце спорта завершился заключительный матч чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд (U-18) в третьем по значимости Дивизионе 1В. Сборная Украины разгромила команду Румынии и выиграла турнир в целом.