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    Хоккеист "Бостона" облизал соперника, несмотря на предупреждение

    (обновлено: )17801
    Нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршанд вновь лизнул соперника во время матча, несмотря на то что НХЛ ранее просила игрока больше не делать подобное.
    SPORTSNET

    Инцидент случился в пятницу во время четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ против "Тампы Бэй Лайтнинг".

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    В одном из игровых эпизодов в ходе перепалки с нападающим "Тампы" Райаном Кэллаханом Маршанд лизнул его в нос. На видеозаписи, которая доступна в YouTube, видно, что Кэллахан после поступка Маршанда попытался ударить игрока "Бостона", но подоспевший судья предотвратил драку.

    Маршанд совершал подобное несколько раз по ходу серии первого раунда плей-офф против "Торонто". Так, 12 апреля в первом матче серии форвард лизнул в лицо нападающего "Мейпл Лифс" Лео Комарова. Позже представитель НХЛ позвонил в "Бостон" с просьбой повлиять на Маршанда и попросить его "прекратить лизать соперников".

    Ранее сообщалось, что в киевском Дворце спорта завершился заключительный матч чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд (U-18) в третьем по значимости Дивизионе 1В. Сборная Украины разгромила команду Румынии и выиграла турнир в целом.

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