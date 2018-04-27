Курьез в хоккее: украинец забросил шайбу через все поле... в свои ворота

На чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1В, который проходит в Литве, сборная Украины проиграла хорватам 2:4.

Игрок украинской команды Владислав Гаврик забросил курьезную шайбу, которую ему еще долго не забудут. Пытаясь отдать пас партнеру у чужих ворот, он направил шайбу в свои, причем через все поле. К тому моменту сборная Украины играла без вратаря с шестым полевым игроком, так что ворота были пустыми.

По правилам, шайбу записали на последнего коснувшегося ее хоккеиста хорватской сборной.

Ранее в Киеве на чемпионате мира по хоккею среди юниорских команд (U-18) в третьем по значимости Дивизионе 1В сборная Украины разгромила команду Румынии и выиграла турнир в целом.

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