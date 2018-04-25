Стенка на стенку. Российские и словацкие хоккеисты устроили массовую драку

Массовая драка между хоккеистами на турнире в белорусском Могилеве произошла 21 апреля.

Во время игры главный тренер "Руси" Василий Закревский решил увести своих подопечных в раздевалку. Это не понравилось одному из игроков "Бански Быстрицы".

"Он подъехал к скамейке соперников и начал показывать Закревскому не самые приятные жесты с использованием клюшки. После чего терпение у тренера москвичей и его хоккеистов лопнуло. Началась перепалка, которая переросла в драку", — сообщил организатор международного турнира Артем Воронов.

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По его словам, причиной потасовки, которая продлилась около 10 минут, стало слишком сильное желание обеих команд выиграть.

После драки инцидент был исчерпан, и тренеры обеих команд пожали друг другу руки. Однако матч решили не продолжать, а Закревскому пришлось до четырех часов утра следующего дня объясняться в полиции.

Кубки за первое место получили и "Русь" и "Банска Быстрица".