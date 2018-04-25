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    Стенка на стенку. Российские и словацкие хоккеисты устроили массовую драку

    (обновлено: )27023
    Массовая драка между 16-летними хоккеистами российской "Руси" и словацкой "Бански Быстрицы" началась уже на 12-й минуте встречи. К этому моменту со счетом 2:1 вела словацкая команда, а между игроками уже произошло несколько стычек.
    Канал Allhockey на Youtube

    Массовая драка между хоккеистами на турнире в белорусском Могилеве произошла 21 апреля.

    Во время игры главный тренер "Руси" Василий Закревский решил увести своих подопечных в раздевалку. Это не понравилось одному из игроков "Бански Быстрицы".

    "Он подъехал к скамейке соперников и начал показывать Закревскому не самые приятные жесты с использованием клюшки. После чего терпение у тренера москвичей и его хоккеистов лопнуло. Началась перепалка, которая переросла в драку", — сообщил организатор международного турнира Артем Воронов.

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    По его словам, причиной потасовки, которая продлилась около 10 минут, стало слишком сильное желание обеих команд выиграть.

    После драки инцидент был исчерпан, и тренеры обеих команд пожали друг другу руки. Однако матч решили не продолжать, а Закревскому пришлось до четырех часов утра следующего дня объясняться в полиции.

    Кубки за первое место получили и "Русь" и "Банска Быстрица".

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