Юниорская сборная Украины выиграла чемпионат мира по хоккею

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В киевском Дворце спорта в пятницу завершился заключительный матч чемпионата мира по хоккею среди юниорских команд (U-18) в третьем по значимости Дивизионе 1В. Сборная Украины разгромила команду Румынии и выиграла турнир в целом.

Матч Украина — Румыния завершился со счетом 6:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда забросила по две шайбы в каждом из периодов. В первой 20-минутке отличились Кирилл Ланин и Александр Пересунько, во втором — Алексей Сиротенко и Артем Матейченко, а в третьем — Дмитрий Даниленко и Феликс Морозов.

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В итоге украинцы одержали четыре победы в основное время в пяти матчах, уступив лишь в первой игре команде Японии (также в основное время), набрав 12 очков. Столько набрала и команда Австрии, однако хозяева турнира победили в очной встрече — 5:3.

В следующем сезоне сборная Украины (U-18) выступит во втором по значимости Дивизионе 1А.

Facebook Олега Тягнибока Хоккейный матч юниорских сборных Украины и Румынии

Чемпионат мира по хоккею проходил в Киеве с 14 по 20 апреля.

Ранее сообщалось, что украинка Соловьева признана лучшей спортсменкой Всемирных Игр-2017.