Скончался первый исполнитель песни "Трус не играет в хоккей"

В США в возрасте 79 лет умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман. Об этом рассказала ТАСС в среду, 2 мая, певица и его близкая знакомая Нина Бродская.

"Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью", — отметила она.

По словам Бродской, причиной смерти Мулермана стало онкологическое заболевание. Место и дата похорон будут объявлены позднее. В последние годы певец жил в Нью-Йорке в районе Бруклин.

Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Он народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Был первым исполнителем множества песен, в том числе таких, как "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом".

В 1970-х его отстраняли от эфира и запрещали концертную деятельность из-за включения в репертуар нескольких еврейских песен на фоне обострения отношений СССР и Израиля, а также из-за сомнительной организации выступлений. Считается, что именно из-за этого не он стал исполнителем саундтрека к фильму "Семнадцать мгновений весны". В США Мулерман выехал в 1991 году по личным мотивам — из-за болезни брата.