В Киеве на месте прорыва трубы образовался фонтан

Видео Ксения Корнева

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Киеве утром во вторник произошел прорыв водовода на улице Соломенской, 15А, в результате из-под земли ударила мощная струя холодной воды.

Очевидцы сообщают, что высота фонтана поднялась выше пяти метров. Обломки асфальта, которые разлетелись на десятки метров при прорыве трубы, повредили автомобили на парковке.

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По информации Цензор.НЕТ, по состоянию на 10.45 24 апреля подачу воды удалось остановить.

Позднее в Youtube было опубликовано видео фонтана, который образовался при прорыве трубы.

Ранее известный писатель Андрей Курков сообщил, что его квартиру в центре Киева залило кипятком. Оказалось, на чердаке дома по ул. Рейтарской, где проживает Курков, прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и ее залило горячей водой.

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