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    Киев

    В Киеве произошел крупный прорыв теплотрассы

    (обновлено: )35121
    В результате прорыва теплотрассы некоторое время без горячей воды и отопления оставались около 10 жилых домов. По состоянию на утро вторника подача и воды, и тепла восстановлена.
    Прорыв теплотрассы на улице Липковского в Соломенском районе Киева
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Крупный прорыв теплосети произошел на улице Липковского в Соломенском районе Киева, около десяти жилых домов оставались без горячей воды и отопления.

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    "Чтобы перекрыть теплосеть, они (сотрудники "Киевэнерго" — Ред.) были вынуждены вырыть огромную яму", — сообщает 112 Украина.

    Аналогичная авария была на этом же месте год назад. На ликвидацию потребовалось несколько дней, а открытый котлован не засыпали несколько недель. Жители дома номер 7 на улице Липковского боятся, что из-за постоянных аварий и котлованов их дом просядет или получит значительные повреждения.

    По состоянию на утро вторника подача горячей воды и отопления уже восстановлена.

    Накануне прорыв теплотрассы произошел во дворе дома на Александра Поля, 88 в Днепре. В коммунальном предприятии "Теплотранс" сообщили, что в понедельник на котельной подняли температуру, из-за чего произошел тепловой удар.

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