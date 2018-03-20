В Киеве произошел крупный прорыв теплотрассы

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Крупный прорыв теплосети произошел на улице Липковского в Соломенском районе Киева, около десяти жилых домов оставались без горячей воды и отопления.

"Чтобы перекрыть теплосеть, они (сотрудники "Киевэнерго" — Ред.) были вынуждены вырыть огромную яму", — сообщает 112 Украина.

Аналогичная авария была на этом же месте год назад. На ликвидацию потребовалось несколько дней, а открытый котлован не засыпали несколько недель. Жители дома номер 7 на улице Липковского боятся, что из-за постоянных аварий и котлованов их дом просядет или получит значительные повреждения.

По состоянию на утро вторника подача горячей воды и отопления уже восстановлена.

Накануне прорыв теплотрассы произошел во дворе дома на Александра Поля, 88 в Днепре. В коммунальном предприятии "Теплотранс" сообщили, что в понедельник на котельной подняли температуру, из-за чего произошел тепловой удар.