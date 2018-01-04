Масштабный прорыв трубы в Киеве: улицу окутало паром и залило кипятком

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве возле торгово-развлекательного центра "Караван" прорвало трубу с горячей водой.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Всю улицу заполонил пар": в центре Киева прорвало трубу с кипятком "Акция от мэрии: масштабные горячие ванны в Киеве возле "Каравана". Доступны горячая сауна, душ, спа. Кто платит за перфоманс?" – сообщает портал.

На место инцидента уже выехали ремонтники, движение ограничено.

dtp.kiev.ua Прорыв трубы в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении улиц Евгения Коновальца и Михаила Заднипровского прорвало теплотрассу.