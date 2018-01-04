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    Киев

    Масштабный прорыв трубы в Киеве: улицу окутало паром и залило кипятком

    (обновлено: )14210
    Сообщается, что в результате прорыва трубы, который произошел возле торгово-развлекательного центра "Караван", улица залита кипятком, движение транспорта ограничено.
    Прорыв трубы в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве возле торгово-развлекательного центра "Караван" прорвало трубу с горячей водой.

    Об инциденте на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

    "Всю улицу заполонил пар": в центре Киева прорвало трубу с кипятком "Акция от мэрии: масштабные горячие ванны в Киеве возле "Каравана". Доступны горячая сауна, душ, спа. Кто платит за перфоманс?" – сообщает портал.

     На место инцидента уже выехали ремонтники, движение ограничено.

    dtp.kiev.ua
    Прорыв трубы в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении улиц Евгения Коновальца и Михаила Заднипровского прорвало теплотрассу.

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