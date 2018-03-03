наверх
03.03.201813:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Видео

    Прорыв трубы в центре Киева: "тонущие" автомобили, дома без тепла

    (обновлено: )33330
    В результате масштабного прорыва теплотрассы без тепла остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение, школа и пять ведомственных объектов.
    Скриншот

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева недалеко от железнодорожного вокзала по улице Симона Петлюры, 25 произошел порыв тепловой магистрали.

    По информации ГСЧС, порыв тепломагистрали диаметром 450 мм произошел около 3:00 ночи субботы. В результате ЧП без тепла остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение (без стационара),  школа и пять ведомственных объектов.

    К аварийно-восстановительным работам привлечены 3 аварийные бригады ОАО "Киевэнерго".

    Портал dtp.kiev.ua сообщил, что в результате прорыва теплотрассы автомобиль едва не "ушел" в яму. 

    "Масштабный прорыв трубы горячего водоснабжения в Киеве на Петлюры/Назаренко: обвалилось более 50 квадратов асфальта, глубина ямы до 3 метров. Чудом не "ушел" автомобиль. ", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева в пятницу произошла масштабная коммунальная авария: прорвало трубу с холодной водой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Газокомпрессорная станция
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Уборка снега в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах