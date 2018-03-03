Прорыв трубы в центре Киева: "тонущие" автомобили, дома без тепла

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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева недалеко от железнодорожного вокзала по улице Симона Петлюры, 25 произошел порыв тепловой магистрали.

По информации ГСЧС, порыв тепломагистрали диаметром 450 мм произошел около 3:00 ночи субботы. В результате ЧП без тепла остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение (без стационара), школа и пять ведомственных объектов.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 3 аварийные бригады ОАО "Киевэнерго".

Портал dtp.kiev.ua сообщил, что в результате прорыва теплотрассы автомобиль едва не "ушел" в яму.

"Масштабный прорыв трубы горячего водоснабжения в Киеве на Петлюры/Назаренко: обвалилось более 50 квадратов асфальта, глубина ямы до 3 метров. Чудом не "ушел" автомобиль. ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева в пятницу произошла масштабная коммунальная авария: прорвало трубу с холодной водой.