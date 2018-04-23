В Ужгороде едва не переехали пьяную девушку, лежавшую посреди дороги

В Ужгороде автомобили едва не переехали девушку, которая прилегла и "отключилась" посреди дороги, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Как уточняется, инцидент произошел в минувшие выходные на улице Гагарина в областном центре.

Как рассказал один из участников инцидента, он ехал по улице за рулем своего автомобиля, когда внезапно посреди дороги увидел лежащую девушку.

Вместе с другими водителями, которым также пришлось экстренно тормозить, они вызвали патрульных, которые прибыли на место и оказали помощь пострадавшей. По предварительной информации, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения, и "отключилась" посреди дороги.

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