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    Сильный пожар вспыхнул возле двух АЗС в Мукачево

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    Сильный пожар произошел в субботу в одном из зданий рядом с двумя АЗС в Мукачево Закарпатской области. На месте работают спасатели, они смогли потушить пожар около 20:30.
    Пожар возле АЗС в Мукачево
    mukachevo.net

    ЧП произошло в пределах Мукачево вдоль трассы Киев — Чоп недалеко поста полиции на выезде из города в сторону Ужгорода.

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    Как пишет Mukachevo.net, что стало причиной пожара, не известно, но "огромные клубы дыма были видны из разных уголков города".

    Очевидцы предполагают, что пожар возник из-за горюче-смазочных материалов, которые "могли там переливать или продавать так сказать "из-под прилавка". Издание также получило информацию, что горел шиномонтаж для грузовиков.

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