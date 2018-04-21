Сильный пожар вспыхнул возле двух АЗС в Мукачево

ЧП произошло в пределах Мукачево вдоль трассы Киев — Чоп недалеко поста полиции на выезде из города в сторону Ужгорода.

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Как пишет Mukachevo.net, что стало причиной пожара, не известно, но "огромные клубы дыма были видны из разных уголков города".

Очевидцы предполагают, что пожар возник из-за горюче-смазочных материалов, которые "могли там переливать или продавать так сказать "из-под прилавка". Издание также получило информацию, что горел шиномонтаж для грузовиков.