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    В Кировоградской области вспыхнул пожар возле ж/д станции

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    По данным ГСЧС, возле железнодорожной станции в городе Долинская загорелась электрощитовая в дизельном тепловозе. Погибших и пострадавших нет. Пожар был оперативно потушен.
    Пожар в тепловозе в Кировоградской области
    ГСЧС

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел в дизельном тепловозе на железной дороге в Кировоградской области, никто не пострадал, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

    В субботу в 7.26 спасателям поступило сообщение о возгорании электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская.

    ГСЧС
    Пожар в тепловозе в Кировоградской области

    "Погибших и травмированных нет. Силами спасателей в 7.34 пожар был локализован и в 8.25 – ликвидирован. К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники пожарно-спасательной части, а также добровольная пожарная дружина госпредприятия "Сантрейд". Задержки в движении поездов нет, тепловоз находится на отдельной колее", — говорится в сообщении.

    Причину пожара сейчас выясняют специалисты, сообщает ведомство.

    Накануне спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Хмельницкий.

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