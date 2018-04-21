В Кировоградской области вспыхнул пожар возле ж/д станции

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел в дизельном тепловозе на железной дороге в Кировоградской области, никто не пострадал, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

В субботу в 7.26 спасателям поступило сообщение о возгорании электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская.

ГСЧС Пожар в тепловозе в Кировоградской области

"Погибших и травмированных нет. Силами спасателей в 7.34 пожар был локализован и в 8.25 – ликвидирован. К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники пожарно-спасательной части, а также добровольная пожарная дружина госпредприятия "Сантрейд". Задержки в движении поездов нет, тепловоз находится на отдельной колее", — говорится в сообщении.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты, сообщает ведомство.

Накануне спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Хмельницкий.