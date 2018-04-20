Следователи уточнили число жертв масштабного пожара в Кемерово

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Российские следователи установили, что окончательное количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово – 60.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60", — приводятся слова официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.

Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее по результатам процедуры опознания разрешили захоронить 23 погибших.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Ранее сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет. После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник. В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.