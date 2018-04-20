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    Следователи уточнили число жертв масштабного пожара в Кемерово

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (133)

    (обновлено: )84101
    По уточненным данным СК РФ, окончательное количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово составляет 60, хотя ранее сообщалось о 64 жертвах.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Российские следователи установили, что окончательное количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово – 60.

    "Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60", — приводятся слова официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.

    Погребинский о заявлениях пранкера по трагедии в Кемерово. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube`
    Кемерово и украинский след. Погребинский о скандале с пранкером

    Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее по результатам процедуры опознания разрешили захоронить 23 погибших.

    Смотрите также: Следователи показали новое видео пожара в кемеровском ТЦ

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Ранее сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет. После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник. В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.

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