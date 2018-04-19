Николаевский депутат отвесил оплеуху активисту: появилось видео

Конфликт возник на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, членом которой является Апанасенко, а Жело прибыл к депутатам с предложением разорвать договор аренды земельного участка по улице Лягина, 26/1, и рассмотреть возможность выкупа частного земельного участка и бывшего туалета для расширения детского городка "Сказка", пишет Novosti N.

Большая часть членов комиссии поддержали его, однако депутат Апанасенко отказался голосовать.

Покинув заседание, Жело стоял у кабинета и давал комментарий журналисту. В этот момент в коридор вышел Апанасенко и грубо толкнул активиста плечом, когда проходил мимо. Жело последовал за ним, и на лестничной площадке они начали выяснять отношения.

"Когда депутат хотел уходить, активист схватил его за кофту так, что надорвал ее, за что тут же получил от своего оппонента по лицу. В этот момент в драку вмешался депутат Евгений Рымарь и разнял их. После чего Апанасенко поспешил удалиться", — говорится в сообщении.