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    Николаевский депутат отвесил оплеуху активисту: появилось видео

    (обновлено: )49230
    Драка между депутатом от "Самопомочи" Вячеславом Апанасенко и общественником Денисом Жело произошла в среду в здании Николаевского городского совета. Кадры выложены на Youtube-канале Shipovnik Ua.
    Shipovnik Ua/Youtube

    Конфликт возник на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, членом которой является Апанасенко, а Жело прибыл к депутатам с предложением разорвать договор аренды земельного участка по улице Лягина, 26/1, и рассмотреть возможность выкупа частного земельного участка и бывшего туалета для расширения детского городка "Сказка", пишет Novosti N.

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    Большая часть членов комиссии поддержали его, однако депутат Апанасенко отказался голосовать.

    Покинув заседание, Жело стоял у кабинета и давал комментарий журналисту. В этот момент в коридор вышел Апанасенко и грубо толкнул активиста плечом, когда проходил мимо. Жело последовал за ним, и на лестничной площадке они начали выяснять отношения.

    "Когда депутат хотел уходить, активист схватил его за кофту так, что надорвал ее, за что тут же получил от своего оппонента по лицу. В этот момент в драку вмешался депутат Евгений Рымарь и разнял их. После чего Апанасенко поспешил удалиться", — говорится в сообщении.

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