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    "Казак" Гаврилюк ездит на джипе, который должны были отдать в АТО

    (обновлено: )53166
    Как сообщил журналист Василий Крутчак, нардеп Гаврилюк открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет ездит на этом автомобиле.
    Михаил Гаврилюк
    Скриншот видео

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Михаил Гаврилюк ездит на работу в Верховную Раду на автомобиле, который должны были передать в зону АТО.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак.

    Василь Крутчак, facebook
    Пост Василия Крутчака

    "Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", — сообщил Крутчак.

    Когда журналист остановил Гаврилюка возле автомобиля и задал ему вопрос, почему он на нем ездит, Гаврилюк его проигнорировал.

    Журналист утверждает, что нардеп прячет автомобиль на закрытой парковке.

    Ранее сообщалось, что Михаил Гаврилюк разместил на своей странице в Facebook фотографию с дочерью.

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