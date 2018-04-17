"Казак" Гаврилюк ездит на джипе, который должны были отдать в АТО

Скриншот видео

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Михаил Гаврилюк ездит на работу в Верховную Раду на автомобиле, который должны были передать в зону АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак.

Василь Крутчак, facebook Пост Василия Крутчака

"Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", — сообщил Крутчак.

Когда журналист остановил Гаврилюка возле автомобиля и задал ему вопрос, почему он на нем ездит, Гаврилюк его проигнорировал.

Журналист утверждает, что нардеп прячет автомобиль на закрытой парковке.

Ранее сообщалось, что Михаил Гаврилюк разместил на своей странице в Facebook фотографию с дочерью.