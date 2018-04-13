В Одессе водитель "выбросила" из троллейбуса своего пассажира

В пятницу днем в центре Одессы женщина-водитель троллейбуса выволокла из салона общественного транспорта на асфальт одного из своих пассажиров. Об этом сообщает местное издание " 048.ua " со ссылкой на сведения очевидца происшествия.

"По его словам (очевидца — ред.), на перекрестке Ришельевской и Греческой, где конечная, водитель 9-го троллейбуса с бортовым номером 4002, подошла к пассажиру, которому то ли стало плохо, то ли он был пьян, но при этом нормально одет, то ли инвалид… буквально взяла его за ворот и протащила через весь салон, затем таким же образом, через передний выход, спустила его по ступенькам на асфальт и бросила на дороге", — говорится в сообщении.

Как отмечается, одесситы возмущены таким поведением водителя. "Во-первых, это — явное нарушение прав человека, а во-вторых — банальное насилие", — пишет издание.

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