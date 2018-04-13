наверх
13.04.201821:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Одессе водитель "выбросила" из троллейбуса своего пассажира

    (обновлено: )10201
    В пятницу днем, 13 апреля, в центре Одессы женщина-водитель троллейбуса выволокла из салона общественного транспорта на асфальт одного из своих пассажиров.
    канал "048.ua" в youtube

    Смертельное ДТП под Одессой. Видео
    Канал на Youtube Поліція Одещини
    Смертельное ДТП с участием маршрутки под Одессой. Кадры с места ЧП
    В пятницу днем в центре Одессы женщина-водитель троллейбуса выволокла из салона общественного транспорта на асфальт одного из своих пассажиров. Об этом сообщает местное издание "048.ua" со ссылкой на сведения очевидца происшествия.

    "По его словам (очевидца — ред.), на перекрестке Ришельевской и Греческой, где конечная, водитель 9-го троллейбуса с бортовым номером 4002, подошла к пассажиру, которому то ли стало плохо, то ли он был пьян, но при этом нормально одет, то ли инвалид… буквально взяла его за ворот и протащила через весь салон, затем таким же образом, через передний выход, спустила его по ступенькам на асфальт и бросила на дороге", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, одесситы возмущены таким поведением водителя. "Во-первых, это — явное нарушение прав человека, а во-вторых — банальное насилие", — пишет издание.

    Смотрите также: Обстрел "Киевгорстроя". Работа экспертов на месте происшествия

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Химатака в Алеппо
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство