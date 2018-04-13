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    Обстрел "Киевгорстроя". Работа экспертов на месте происшествия

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    Гранатометный обстрел в центре столицы. Цель - "Киевгорстрой" (3)

    (обновлено: )6801
    Отстрелянных тубус гранатомета был обнаружен через дорогу от здания. На тубусе спилены номера, поэтому происхождения гранатомета установить невозможно.
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    Здание ХК "Киевгорстрой" на улице Омельяновича-Павленко 4/6 (бывшая ул. Суворова) в Печерском районе столицы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Данных о жертвах и пострадавших не поступало. 

    Происшествие произошло около двух ночи. Неизвестные злоумышленники попали в отдел продаж компании, возле которого также расположен ресторан "Хмели-сунели". Заведение также пострадало от взрывной волны. 

    Смотрите также: Гранатометный обстрел в центре Киева. Кадры с места ЧП 

    Отстрелянных тубус гранатомета был обнаружен через дорогу от здания. На тубусе спилены номера, поэтому происхождения оружия невозможно установить.

    В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и эксперты. 

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