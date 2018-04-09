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    В Киеве мужчина открыл хаотичный огонь по окнам домов. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )11010
    Полиция задержала в одном из районов Киева мужчину, который стрелял по окнам домов, сообщается в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.
    канал ГУНП в Киеве в youtube

    Полиция задержала в одном из районов Киева мужчину, который стрелял по окнам домов, сообщается в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.

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    По данным полиции, в субботу к ним обратилась жительница Соломенского района и рассказала, что окно ее квартиры повреждено пулей, через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома. По вызову выехали патрульные, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.

    "Правоохранители осмотрели оба помещения. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли две пули. Установлено, что выстрел был совершен из окна квартиры, которая расположена напротив домов потерпевших. Личность стрелявшего установили. Правонарушителя задержали его", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

    Заведено уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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