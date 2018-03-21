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    "Заменил" батарею. В Китае телефон взорвался возле лица владельца

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    В китайской провинции Гуаньсу мужчина попытался заменить батарею своего мобильного телефона. При этом устройство взорвалось в нескольких сантиметрах от лица пользователя.
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    В китайской провинции Гуаньсу мужчина попытался заменить батарею своего мобильного телефона. При этом устройство взорвалось в нескольких сантиметрах от лица пользователя. Видео с камер наблюдения было опубликовано на сайте Pear Video.

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    По словам владельца магазина электронной техники, где произошел инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон.

    На ролике видно, как владелец телефона пытается заменить аккумулятор на дешевую батарею, которую он до этого купил в интернете. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители выбежали из помещения.

    Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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