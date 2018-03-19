В Китае бабушка пришла в отель с маленьким внуком и убила его

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Бабушку из Гонконга арестовали по подозрению в убийстве шестилетнего внука в местном отеле для свиданий, сообщает Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

По данным источников газеты в полиции, мальчик впал в кому в одном из отелей в районе Ваньчай в ночь на 18 марта. Его госпитализировали, однако через полтора часа он скончался. На шее ребенка обнаружили следы удушения. Стражи порядка указывают, что отметка, вероятнее всего, была оставлена лямкой бабушкиного рюкзака.

Как сообщается, 52-летняя женщина возила внука на экскурсию по Гонконгу. В так называемом любовном отеле она сняла комнату, потому что они оба устали.

Отмечается, что мальчик был из семьи с одним родителем: его мать работала, а бабушка заботилась о нем большую часть времени. У ребенка при этом, предположительно, был синдром дефицита внимания и гиперактивности. В то же время в полиции указали, что еще не доказано, имел ли мальчик или его бабушка психическое расстройство.

Напомним, в Киевской области парень убил пенсионерку, так как считал ее ведьмой.