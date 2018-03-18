Ли Кэцян переизбран на пост китайского премьера на второй срок

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) утвердили в воскресенье кандидатуру Ли Кэцяна на посту главы китайского Госсовета на второй срок.

Его кандидатура была выдвинута от имени председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее в субботу был переизбран на второй срок.

Тайное голосование по кандидатуре премьера состоялось утром в воскресенье на шестом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Из присутствующих 2966 депутатов 2964 проголосовали "за", и два — против.

Сразу же после оглашения результатов голосования Си Цзиньпин подписал соответствующий документ о назначении Ли Кэцяна на должность премьера Госсовета.

Ли Кэцян впервые был утверждён на должности премьера КНР в марте 2013 года — на сессии ВСНП 12-го созыва. Согласно конституции Китая, премьер возглавляет правительство не более двух сроков по пять лет.

Окончательно новое правительство Китая будет сформировано в понедельник, когда будут назначены главы министерств и ведомств.

В воскресенье депутаты также выбрали председателя Верховного народного суда, председателя Верховной народной прокуратуры и главу нового антикоррупционного ведомства Китая — Государственного комитета по надзору.

Сессия высшего законодательного органа Китая, которая открылась в Пекине 5 марта, завершится 20 марта выступлением переизбранного председателя КНР Си Цзиньпина, а Ли Кэцян проведет итоговую пресс-конференцию.