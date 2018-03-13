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    Бывшая жена Джигарханяна ударила известного продюсера

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    Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская устроила скандал на съемках передачи российского Первого канала "На самом деле".
    Первый канал/Youtube

    В ходе программы продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что ее сотрудники закрыли Джигарханяна в кабинете, что чуть не привело к смерти знаменитого актера. В ответ она заявила, что Рудинштейн поливает ее грязью, после чего он назвал ее мерзавкой. Затем она посоветовала ему покинуть студию, после чего хлопнула его двумя руками по затылку.

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    Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

    После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. В ноябре пара расторгла свой брак.

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