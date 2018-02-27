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    Парубий о рассмотрении в Раде вопроса об антикоррупционном суде

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    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что одним из первоочередных вопросов заседаний парламента во вторник станет создание в Украине антикоррупционного суда.
    Канал на Yutube Телеканал ICTV

    Одним из главных вопросов на заседании Верховной Рады во вторник, 27 февраля, станет формирование повестки дня сессии парламента, в которую включен вопрос о создании антикоррупционного суда, заявил спикер Рады Андрей Парубий. 

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    "Если даже случится чудо и не проголосуют за повестку дня, я буду отдельным вопросом выносить (на голосование — Ред.) включение в повестку дня антикоррупционного суда", — подчеркнул Парубий в эфире телеканала ICTV

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    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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    Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.

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