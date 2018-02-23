Суд над Януковичем стал началом армагеддона для власти - Якубин

Как сообщил Якубин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, вырисовывается картина, что власть не была заинтересована в том, чтобы защитить Крым, остановить конфликт в Донбассе, потому что была занята выборами. Как победить на выборах – этот вопрос волновал власть. И в таком случае, конечно, очень удобно, что часть территории, на которой живет нелояльный избиратель, куда-то "уходит", добавил политолог.

"Этот суд стал началом армагеддона для нынешней власти. Саморазоблачающего армагеддона. Когда стало понятно, что приход к власти оказался важнее национальной безопасности", – подчеркнул политолог.

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