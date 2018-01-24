Пример невозмутимости. Россиянка встала и пошла после того, как ее сбило авто

В Ярославле внедорожник сбил на переходе женщину, после чего она невозмутимо встала и пошла дальше. Инцидент попал на видео.

По данным портала "Ярославский регион", ДТП произошло на Советской улице. В ролике видно, как иномарка, вначале замедляясь перед переходом, неожиданно ускоряется и наезжает на женщину с сумками.

От удара она отлетает на середину перехода, после чего встает и идет дальше. Ни водитель иномарки, ни другие пешеходы не подошли к женщине, чтобы узнать о ее самочувствии. После этого виновник ДТП уезжает.

Как сообщает "Ярославский регион", пострадавшая дошла до травмпункта, где ей диагностировали ушиб коленных суставов.

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