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    Пример невозмутимости. Россиянка встала и пошла после того, как ее сбило авто

    (обновлено: )40801
    В Ярославле внедорожник сбил на переходе женщину, после чего она невозмутимо встала и пошла дальше. В ролике видно, как иномарка, вначале замедляясь перед переходом, неожиданно ускоряется и наезжает на женщину с сумками.
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    В Ярославле внедорожник сбил на переходе женщину, после чего она невозмутимо встала и пошла дальше. Инцидент попал на видео.

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    По данным портала "Ярославский регион", ДТП произошло на Советской улице. В ролике видно, как иномарка, вначале замедляясь перед переходом, неожиданно ускоряется и наезжает на женщину с сумками.

    От удара она отлетает на середину перехода, после чего встает и идет дальше. Ни водитель иномарки, ни другие пешеходы не подошли к женщине, чтобы узнать о ее самочувствии. После этого виновник ДТП уезжает.

    Как сообщает "Ярославский регион", пострадавшая дошла до травмпункта, где ей диагностировали ушиб коленных суставов.

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