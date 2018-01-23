"Доченька радуется, а мне непросто". Парубий о шутках "95 квартала"

"Непросто реагировать, скажу вам честно. Когда в прошлом году, накануне Нового года, они давали ту сцену, где я с президентом, то ко мне была масса звонков, возмущенных, говорят: Андрей, ты должен дать публичную реакцию… Не могу сказать, что это приятно, хоть доченька моя радуется. Она прибегает и говорит: "Папа, с тебя снова насмехаются по телевизору", — смеется политик. При этом он говорит, что шутки между коллегами являются вполне привычным делом. Очень часто мы между собой стебемся. Мы можем спорить, какой лучший спикер, потому что нас иногда собирается четыре спикера одновременно", — сообщил Парубий в интервью ТСН.

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Спикер ВР отметил, что не ходил на курсы ораторского мастерства и не занимался специально улучшением своей дикции. "Нет, я ни с кем не занимался. Я знаю, что у меня с детства есть определенные проблемы, не столь большие, как показывает "Квартал", но есть. Стараюсь говорить медленнее и отчетливее, особенно когда веду сессию", — сказал Парубий, добавив, что является темпераментным человеком, но научился овладевать своими эмоциями.