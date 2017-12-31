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    Политика

    Геращенко показала, как целуется с эльфиком, а Парубий - юных "друзей"

    (обновлено: )6901
    Спикер Верховной Рады отправился встречать Новый год во Львов в компании дочери, а нардеп Алексей Рябчин будет праздновать на Софийской площади в Киеве.
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко
    Facebook Ирины Геращенко

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. До Нового года остается менее двух часов, и украинские политики активно делятся предновогодними фото в семейном кругу. 

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    Так, первый вице-спикер Верховной Рады похвасталась своим образом мамы эльфов. "Мама эльфов с наименьшим эльфиком", — написала она под соответствующим фото.

    Facebook Ирины Геращенко
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и ее сын

    А вот "патрон" Геращенко — Андрей Парубий — будет встречать Новый год во Львове. Глава парламента опубликовал несколько фото, подписав их так: "Предновогодний Львов! С друзьями и дочкой". Примечательно, что на опубликованных фото присутствуют только сам Парубий его дочь и еще несколько детей. 

    Facebook Андрея Парубия
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий с дочерью во Львове

    Поделился праздничным настроением и нардеп от ВО "Батькивщина" Алексей Рябчин, передав привет с Софийской площади в Киеве, где установлена главная елка страны. 

    Facebook Алексей Рябчина
    Народный депутат Алексей Рябчин

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