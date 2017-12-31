Геращенко показала, как целуется с эльфиком, а Парубий - юных "друзей"

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. До Нового года остается менее двух часов, и украинские политики активно делятся предновогодними фото в семейном кругу.

Читайте также: Неотъемлемая часть нашей жизни. Все политические скандалы года

Так, первый вице-спикер Верховной Рады похвасталась своим образом мамы эльфов. "Мама эльфов с наименьшим эльфиком", — написала она под соответствующим фото.

Facebook Ирины Геращенко Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и ее сын

А вот "патрон" Геращенко — Андрей Парубий — будет встречать Новый год во Львове. Глава парламента опубликовал несколько фото, подписав их так: "Предновогодний Львов! С друзьями и дочкой". Примечательно, что на опубликованных фото присутствуют только сам Парубий его дочь и еще несколько детей.

Facebook Андрея Парубия Спикер Верховной Рады Андрей Парубий с дочерью во Львове

Поделился праздничным настроением и нардеп от ВО "Батькивщина" Алексей Рябчин, передав привет с Софийской площади в Киеве, где установлена главная елка страны.

Facebook Алексей Рябчина Народный депутат Алексей Рябчин

Смотрите также: Украина-2017. Главные события года в фотографиях