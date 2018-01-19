В Турции автобус слетел в заснеженную канаву. Есть жертвы и много раненых

В восточной турецкой провинции Муш на шоссе Муш-Солхан перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения. Авария произошла после того, как водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего тот слетел в кювет.

Смотрите также: Армагеддон на дорогах Украины: ДТП, пробки и транспортный коллапс

Автобус перевозил пассажиров из южной провинции Хатай. Раненые пассажиры были доставлены в ближайшие больницы.

Напомним, восточные и юго-восточные регионы страны страдают от морозов и обильного снега.