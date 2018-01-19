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    В Турции автобус слетел в заснеженную канаву. Есть жертвы и много раненых

    (обновлено: )12301
    В Турции перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения. Авария произошла после того, как водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего тот слетел в кювет.
    Видеоканал İhlas Haber Ajansı на Youtube

    В восточной турецкой провинции Муш на шоссе Муш-Солхан перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли 6 человек, еще 20 получили ранения. Авария произошла  после того, как водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего тот слетел в кювет.

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    Автобус перевозил пассажиров из южной провинции Хатай. Раненые пассажиры были доставлены в ближайшие больницы.

    Напомним, восточные и юго-восточные регионы страны страдают от морозов и обильного снега.

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