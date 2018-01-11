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    В Киеве горит бизнес-центр

    (обновлено: )343
    Пожар в бизнес-центре Silver Breeze вспыхнул в четверг вечером на проспекте Павла Тычины, 1в в Киеве. Видео выложено на Youtube-канале Aralexs Berline.
    Aralexs Berline/Youtube

    Кадрами делятся пользователи соцсетей.

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