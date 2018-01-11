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В Киеве горит бизнес-центр
23:42
11.01.2018
(обновлено:
23:49 11.01.2018
)
343
Пожар в бизнес-центре Silver Breeze вспыхнул в четверг вечером на проспекте Павла Тычины, 1в в Киеве. Видео выложено на Youtube-канале Aralexs Berline.
Aralexs Berline/Youtube
Кадрами делятся пользователи соцсетей.
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