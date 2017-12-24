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    В центре Киева обвалилась стена между домами, повредив два авто и газопровод

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    В Голосеевском районе Киева обвалилась стена между домами, в результате чего были повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Об этом сообщила спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага.
    "112 Украина" в youtube

    В Голосеевском районе Киева обвалилась стена между домами, в результате чего были повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Об этом сообщила спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина". 

    "Информация к нам поступила около половины второго о том, что на Антоновича, 14Б в Голосеевском районе города произошло обрушение стены забора, в результате чего 2 автомобиля повреждены, также поврежден газопровод. На месте газовая служба", — сказал она.

    В результате повреждения газопровода пожара не было, поэтому спасатели ГСЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации не привлекались. Также на месте работают спасатели службы спасения и районная администрация, добавила Водолага.

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