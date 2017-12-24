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    Киев

    В центре Киева собирается "Антимайдан"

    (обновлено: )51613
    Пока на Майдане собралось не более 50 человек. По заявлению организаторов, в полдень они встречаются в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет "Рошен".
    В центре Киева собирается Антимайдан
    Страна

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Впервые за четыре года в центре Киева соберется Антимайдан — пройдет акция сторонников президента Петра Порошенко и противников акций экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает "Страна"

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    Пока на Майдане собралось не более 50 человек.

    По заявлению организаторов, в полдень они встречаются в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет "Рошен". 

    Ранее Михаил Саакашвили объявил мораторий на любые марши или митинги.

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