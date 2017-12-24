В центре Киева собирается "Антимайдан"

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Впервые за четыре года в центре Киева соберется Антимайдан — пройдет акция сторонников президента Петра Порошенко и противников акций экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает "Страна".

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Пока на Майдане собралось не более 50 человек.

По заявлению организаторов, в полдень они встречаются в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет "Рошен".

Ранее Михаил Саакашвили объявил мораторий на любые марши или митинги.