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    Глава телеканала сообщил подробности нападения на журналистов в Одессе

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    (обновлено: )57421
    Нападавшие на журналистов "7 телеканала" в Одессе - не случайные люди, они понимали, что делают, заявил генеральный директор канала Михаил Малышев.
    канал "112 Украина" в YouTube

    Нападавшие на журналистов "7 телеканала" — не случайные люди, они понимали, что делают, заявил генеральный директор канала Михаил Малышев.

    Ранее местное издание "Думская.net" сообщило, что неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе, ранены два оператора и корреспондент канала. Позже издание уточнило, что огнестрельное ранение получил один человек.

    В Одессе обстреляли журналистов
    7 канал в YouTube
    Обнародовано видео вооруженного нападения на журналистов в Одессе

    "Подошли три человека, вызвали Дмитрия Бондаренко – оператора нашего канала. Они начали говорить, и в процессе разговора один из них прямым ударом нанес ему травму переносицы… После этого началась драка. Ребята, которые курили возле офиса, бросились оказывать всяческую помощь. Один из них сказал: "Чего тут разбираться — доставай помповик (помповое оружие – ред.)", и произошло два выстрела. На видео видно, что стреляли в людей. Это люди целенаправленно понимали, что они делают. Это не случайные люди", — сказал в эфире телеканала "112 Украина" Малышев.

    "Мы предоставили полиции все видео с камер видеонаблюдения…Меня удивляет другое. Приехала полиция, скорая помощь, а где СБУ?.. Я не понимаю, как это так, это не хозяйственный спор, это стрельба на открытой местности. Где наша СБУ, чем они занимаются? Все СМИ должны объединиться в освещении подобных событий. Я буду писать обращение президенту, уже губернатор проинформирован и сказал, что обязательно подъедет на канал…", — отметил он.

    По последним данным, после ведения в Одессе полицией плана "Перехват" совершивших вооруженное нападение на съемочную группу задержали.

    Видео: канал "112 Украина" в YouTube.

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