Все машины прошли на двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" все таможенные и пограничные процедуры и пустыми вернулись в Ростовскую область, сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов.
По данным МЧС РФ, гумколонна привезла в Донецк и Луганск предметы первой необходимости, продовольствие, медикаменты, одежду, различное имущество для спасателей и пожарных Донбасса. На данный момент начинается разгрузка авто.
Более 50 машин доставили в Донецк и Луганск свыше 250 тонн гуманитарной помощи для организации весенних полевых работ, поддержания жизнеобеспечения населения и восстановления социально-значимых объектов.
Колонна везет для жителей наиболее пострадавших городов Донецкой и Луганской областей более 1,8 тысячи гуманитарных грузов, свыше 80% среди них - продукты питания: мясные, рыбные и молочные консервы, манная и рисовая крупы, гречка, сахар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".