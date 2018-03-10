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Все машины прошли на двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" все таможенные и пограничные процедуры и пустыми вернулись в Ростовскую область, сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов.