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    Олег Воронов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Отправка гуманитарного конвоя из РФ
    Колонна МЧС РФ, доставившая гуманитарную помощь в Донбасс, вернулась в Россию
    22:47 23.04.2015
    166Российский конвой с гумпомощью в Украину
    Все машины прошли на двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" все таможенные и пограничные процедуры и пустыми вернулись в Ростовскую область, сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов.
    Гуманитарный конвой РФ. Архивное фото
    Грузовики МЧС РФ доставили гумпомощь в Донецк и Луганск
    10:53 23.04.2015
    103Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    По данным МЧС РФ, гумколонна привезла в Донецк и Луганск предметы первой необходимости, продовольствие, медикаменты, одежду, различное имущество для спасателей и пожарных Донбасса. На данный момент начинается разгрузка авто.
    Отправка гуманитарного конвоя РФ в Донбасс. Архивное фото
    Гуманитарная колонна РФ пересекла границу с Украиной
    08:45 23.04.2015
    34Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов сообщил, что одна колонна продолжила движение в сторону Донецка, другая следует по направлению в Луганск.
    Гуманитарный конвой для юго-востока Украины
    Гумколонна МЧС РФ в Донбасс прибыла на границу
    08:09 23.04.2015
    78Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    На обоих пунктах пропуска присутствуют представители таможенной и пограничной служб Украины, которые участвуют в досмотре машин.
    Конвой с грузом из РФ. Архивное фото
    Колонна из РФ с гумпомощью и подарками для ветеранов выехала в Донбасс
    04:27 23.04.2015
    87Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    По сообщениям МЧС РФ, более 120 машин везут свыше 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи - предметов первой необходимости, продовольствия, медикаментов, одежды.
    Конвой с гуманитарной помощью для семей погибших на шахте имени Засядько
    Доставка в Донбасс гумпомощи выполнена успешно - МЧС РФ
    02:09 16.03.2015
    59Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Согласно информации, внеочередной этап гуманитарной операции прошел штатно. Работа по доставке в Донбасс материалов для посевной кампании будет продолжена очередными колоннами уже в плановом порядке.
    Гуманитарный конвой МЧС РФ. Архивное фото
    Автоколонны с гумпомощью для Донбасса вернулись в Россию пустыми - МЧС РФ
    18:30 15.03.2015
    133Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Две колонны прошли таможенный и пограничный контроль на государственной границе и сейчас находятся уже в Ростовской области. Все машины вернулись пустыми, сообщили в МЧС РФ.
    Конвой с гуманитарной помощью
    В Донбасс отправилась вторая внеочередная колонна с гумпомощью РФ
    04:00 15.03.2015
    53Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    В составе колонны - более 80 машин, которые доставят в Донецкую и Луганскую области свыше 700 тонн гумгрузов. Среди них минеральные удобрения и семена для проведения весенних полевых работ.
    Конвой с гуманитарной помощью. Архивное фото
    Все машины, доставившие гуманитарную помощь в Донбасс, пустыми вернулись в РФ
    23:47 13.03.2015
    241Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Более 50 машин доставили в Донецк и Луганск свыше 250 тонн гуманитарной помощи для организации весенних полевых работ, поддержания жизнеобеспечения населения и восстановления социально-значимых объектов.
    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины
    Дополнительная колонна РФ с гумпомощью для Донбасса выдвинулась к границе
    11:13 13.03.2015
    93Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Согласно данным, более 50 машин везут в Донецкую и Луганскую области свыше 250 тонн продуктов питания, стройматериалов и материалов для обеспечения посевной кампании.
    Гуманитарный конвой для юго-востока Украины
    Колонна из 50 машин с гумпомощью для Донбасса готова к отправке - МЧС РФ
    09:00 13.03.2015
    100Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как уточняется,среди грузов — продукты питания, стройматериалы и материалы для обеспечения посевной кампании.
    Гуманитарный конвой РФ для Донбасса. Архивное фото
    Колонна МЧС РФ после разгрузки покинула Луганск
    14:28 04.03.2015
    86Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    По словам замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, машины, которые доставили российскую гумпомощь в Луганск, пустыми возвращаются в Ростовскую область.
    Гуманитарный конвой для юго-востока Украины. Архивное фото
    Более 80 грузовиков МЧС РФ доставили гумпомощь в Луганск
    09:21 04.03.2015
    2027Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Согласно данным, в Луганск прибыли более 80 автомобилей с гуманитарными грузами, большую часть которых составляют продукты питания.
    Конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото
    Колонна с гумпомощью РФ Донбассу прибыла на российскую границу
    07:14 04.03.2015
    104Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Согласно данным, на обоих пунктах пропуска в таможенных и пограничных процедурах принимают участие украинские таможенники и пограничники, которые проверяют соответствие грузов заявкам.
    Отправка гуманитарного конвоя из РФ. Архивное фото
    Российский гумконвой из 160 автомобилей отправился в Донбасс
    04:02 04.03.2015
    95Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как заявили в МЧС РФ, грузовики везут в Донецкую и Луганскую области свыше 1,8 тысячи тонн гуманитарных грузов, около 90% которых составляют продукты питания.
    Жители Дебальцево перевозят гуманитарную помощь
    Гумконвой МЧС РФ вернулся из Донбасса в Ростовскую область
    20:55 27.02.2015
    207Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Сообщается, что "колонна из Луганска прошла таможенное оформление на российской границе и следует по территории Ростовской области".
    Отправка шестнадцатого гуманитарного конвоя для юго-востока Украины
    Колонны МЧС РФ доставили в Луганск и Донецк гуманитарную помощь
    10:06 27.02.2015
    168Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    По словам Олега Воронова, в Луганск привезли продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты, в Донецк также доставили продукты - мясные, рыбные и молочные консервы и др.
    Отправка шестнадцатого гуманитарного конвоя для юго-востока Украины
    Две колонны с гумпомощью РФ для Донбасса пересекли госграницу
    08:15 27.02.2015
    106Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как отмечается, на двух пограничных пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган" завершено таможенное оформление грузов.
    Отправка гуманитарного конвоя из РФ
    Колонны с гумпомощью РФ для Донбасса прибыли на границу с Украиной
    07:10 27.02.2015
    165Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как отмечается, в пути следования колонна МЧС России разделилась на две. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на Матвеев-Курган.
    Отправка шестнадцатого гуманитарного конвоя для юго-востока Украины
    Колонна с гумпомощью РФ выехала: 80 машин поедут в Луганск, 80 в Донецк
    03:55 27.02.2015
    231Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Колонна везет для жителей наиболее пострадавших городов Донецкой и Луганской областей более 1,8 тысячи гуманитарных грузов, свыше 80% среди них - продукты питания: мясные, рыбные и молочные консервы, манная и рисовая крупы, гречка, сахар.
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