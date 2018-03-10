Мастерству Юлии Тимошенко получать выгоду из любых ситуаций можно только позавидовать. Сумев убедить Раду принять закон о снижении рентных ставок для газодобытчиков, она не только помогла "газовым олигархам", но и упрочила свои политические позиции.
Вопрос о досрочных парламентских выборах не только остается актуальным, но и приобретает дополнительную остроту: если раньше немедленной ротации депутатского корпуса требовал только Майдан, то теперь и Петр Порошенко.
Депутат парламента от Партии регионов Николай Рудьковский предлагает отменить принятые Верховной радой 16 января законы, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения в ходе массовых акций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".