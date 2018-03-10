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    Николай Рудьковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Николай Рудьковский. Архивное фото
    Экс-глава "Нафтогаздобычи" подозревает Рудьковского в своем похищении
    03:56 10.07.2016
    254Онищенко: новая партия компромата
    По словам бывшего председателя ЧАО "Нафтогаздобыча" Олега Семинского, его "похищение и посягательство на убийство инициированы экс-народным депутатом Николаем Рудьковским.
    Юлия Тимошенко
    Газодобыча. В борьбе с Яценюком Тимошенко лоббирует интересы олигархов
    17:34 07.10.2015
    2165Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Мастерству Юлии Тимошенко получать выгоду из любых ситуаций можно только позавидовать. Сумев убедить Раду принять закон о снижении рентных ставок для газодобытчиков, она не только помогла "газовым олигархам", но и упрочила свои политические позиции.
    Верховная Рада Украины
    С выборами депутатов в Раду не все так просто
    15:40 04.06.2014
    198Выборы в Украине - 2014
    Вопрос о досрочных парламентских выборах не только остается актуальным, но и приобретает дополнительную остроту: если раньше немедленной ротации депутатского корпуса требовал только Майдан, то теперь и Петр Порошенко.
    Николай Рудьковский
    Рудьковский предложил провести выборы президента в один тур
    22:10 14.05.2014
    16Предвыборная гонка в Украине
    Народный депутат Николай Рудьковский считает, что внеочередные выборы президента стоит провести в один тур, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
    Заседание Верховной Рады
    СМИ: Рудьковский требует от Турчинова срочно созвать заседание Рады
    06:16 13.04.2014
    7Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Николай Рудьковский обратился к Александру Турчинову с требованием немедленно собрать депутатов на внеочередное заседание парламента в связи с событиями на востоке Украины.
    Митинг сторонников референдума о статусе Донецкой области
    Депутат Рады предлагает ввести ЧП на востоке Украины
    15:48 07.04.2014
    103Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский предлагает ввести чрезвычайное положение в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.
    Заседание Верховной рады. Архивное фото
    Рудьковский предлагает осенью провести досрочные выборы в Раду
    14:29 24.02.2014
    12Политический кризис в Украине
    Внефракционный депутат Николай Рудьковский предлагает провести выборы в Верховную Раду осенью текущего года. Проект постановления был зарегистрирован в парламенте в понедельник.
    Президент Украины Виктор Янукович.
    Законопроект об импичменте президенту зарегистрирован в Раде
    21:27 21.02.2014
    33Политический кризис в Украине
    Закон об импичменте президента зарегистрирован на сайте парламента в пятницу. Автором законопроекта является внефракционный депутат Николай Рудьковский.
    Заседание Верховной Рады, 16 января 2014 г.
    Рудьковский предлагает отменить "антипротестные" законы
    10:51 26.01.2014
    17Принятие Верховной Радой госбюджета-2014 и ряда законов
    Депутат парламента от Партии регионов Николай Рудьковский предлагает отменить принятые Верховной радой 16 января законы, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения в ходе массовых акций.
    Николай Рудьковский и Юрий Бойко
    Депутат Рады намерен выйти из фракции ПР после разгона "евромайдана"
    11:35 01.12.2013
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    Народный депутат Украины Николай Рудьковский написал заявление о выходе из парламентской фракции Партии регионов из-за разгона "евромайдана" и требует отставки правительства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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