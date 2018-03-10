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    покушение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
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    Министр обороны ДНР Владимир Кононов. Архивное фото
    В ДНР сообщили, в кого стреляли неизвестные из гранатомета
    20:36 01.02.2018
    662Донбасс: новое перемирие
    По словам представителя оперативного командования ДНР, данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова, "это уже 11 покушение с начала конфликта".
    Арсен Аваков
    Экс-гендиректор "Укрспирта" готовил покушение на Авакова - ГПУ
    20:04 25.01.2018
    221Криминальные войны в Украине
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, участники преступной организации планировали совершение умышленных убийств лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
    Командир 92 бригады Владимир Кокорев
    Не на жизнь, а на смерть. Офицеры ВСУ воюют друг с другом
    15:13 12.12.2017
    6471Днепр, Львов: взрывные события
    Небоевые потери украинских военных могли увеличиться еще на одного офицера - замкомандира 92-й ОМБР, который был избит после ссоры с командиром в День ВСУ.
    92 отдельная механизированная бригада ВСУ
    Пытавшийся убить зама комбриг 92 бригады ВСУ до сих пор не отстранен
    15:37 11.12.2017
    1188Днепр, Львов: взрывные события
    По информации военного комиссара Харьковского облвоенкомата полковника Юрия Калгушкина, пострадавший в конфликте заместитель комбрига находится в Харьковском военном госпитале, его состояние стабильное. Комбриг пока не отстранен и выполняет свои обязанности.
    Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ
    Комбриг 92-й бригады пытался зарезать своего зама, СМИ сообщили подробности
    03:20 11.12.2017
    1952Днепр, Львов: взрывные события
    По информации СМИ, командир 92-й отдельной механизированной бригады приказал бойцам убить своего заместителя в ночь с 6 на 7 декабря в Чугуеве на территории военной части 0501 92-й ОМБР.
    Тихий океан
    Полгода дрейфовавшие в океане женщины сообщили, что их пытались убить
    16:39 10.11.2017
    1250
    По словам двух женщин, спасенных после пяти месяцев дрейфа в Тихом океане, тайваньские рыбаки никогда не планировали их спасать и "ночью пытались убить их".
    Следственные действия на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
    Мосийчук и много металлических шариков. Что-то не сходится
    09:55 30.10.2017
    12961Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Взрыв возле "Еспресо-TV" вряд ли был покушением на Мосийчука. Чересчур много металлических шариков было во взрывном устройстве. Скорее всего, депутат стал одной из сопутствующих жертв.
    Дьяченко: покушение на Мосийчука — главный вызов для СБУ и МВД. Видео
    После покушения на Мосийчука говорить о реформе МВД не стоит - эксперт 
    05:33 30.10.2017
    487Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, произошедшее с нардепом Игорем Мосийчуком — главный вызов для правоохранительных органов.
    Следственные действия на месте взрыва
    Эксперт: подрыв Мосийчука - это удар по Авакову
    01:33 29.10.2017
    487Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Взрыв в центре Киева подрывает доверие к правоохранительным органам, к эффективности реформы полиции вообще, считает политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: у украинцев нет к Мосийчуку "ни любви, ни тоски, ни жалости"
    18:29 26.10.2017
    2168Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Ночной взрыв в Киеве в очередной раз показал, что украинское общество разделилось на "панов" и "холопов" - охранника Мосийчука увезли в городскую больницу и парень вскоре умер, отмечает политолог Николай Спиридонов.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: РФ непричастна к взрыву, в котором пострадал Мосийчук
    17:15 26.10.2017
    3089Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Мосийчук сам по себе - очень выдающийся человек, компрометирующий многие события в Украине, чтобы потом, когда все закончится, показать, кто "герой" так называемой "революции достоинства", отмечает политолог Михаил Погребинский.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    "Спецслужбам это невыгодно". Кто и зачем устроил взрыв в Киеве
    17:05 26.10.2017
    2396Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    "Рука Москвы" снова дотянулась до Киева. Во взрыве, прогремевшем близ телеканала "Эспрессо", всезнающие глашатаи МВД и раненый нардеп Игорь Мосийчук обвинили спецслужбы соседнего государства. Но есть и другие версии произошедшего, о которых вслух не говорят.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    Причина покушения на Мосийчука. Мнение Бортника
    14:22 26.10.2017
    2118Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Мосийчук вел деятельность, которая создавала много рисков для политика, в том числе его жизни. Также мотивом преступления может быть участие политика в уголовных, экономических схемах, считает политолог Руслан Бортник.
    Следственные действия на месте взрыва покушения на нардепа Игоря Мосийчука
    Якубин о покушении на Мосийчука: политика не работает - звучат взрывы
    13:01 26.10.2017
    598Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Политолог Алексей Якубин высказал мнение, что, обвиняя Кремль в организации покушения на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, власть только дискредитирует себя и свои последующие действия в глазах общества.
    Следственные действия на месте взрыва
    Реконструкция ночного взрыва в Киеве: как это было
    12:14 26.10.2017
    692Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Очередной взрыв, прогремевший накануне в столице, унес жизни двух человек, среди раненых - народный депутат Игорь Мосийчука и политолог Виталий Бала. Все о смертельном взрыве - в обзоре РИА Новости Украина.
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Ночной кошмар. Все подробности смертельного взрыва в Киеве
    10:42 26.10.2017
    2049Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    В Киеве прогремел взрыв, пострадали народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Кроме них пострадали еще трое - два человека скончались. В МВД заявили о теракте, власти как всегда говорят о "российском следе".
    На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017
    Подозреваемые в покушении на замглавы облсовета Одессы арестованы
    07:57 15.10.2017
    106Днепр, Львов: взрывные события
    Для двоих подозреваемых в покушении на убийство заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского определено содержание под стражей сроком на два месяца.
    Референдум в Каталонии. Полициейский
    Мужчина с ножом ворвался на избирательный участок в Каталонии и ранил 2 человек
    00:29 02.10.2017
    91Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По информации СМИ, нападавший с криками вошел в здание института, где находился избирательный участок, и атаковал находившихся там людей. Как отмечается, двое пострадавших получили легкие ранения. Мужчина был задержан.
    Министр доходов и сборов Александр Тимофеев
    В ДНР телеканалы показали министра, на которого было совершено покушение
    01:58 24.09.2017
    671Донбасс: новое перемирие
    Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев обвинил в совершении покушения на него украинскую сторону. По утверждению СМИ, причиной покушения на министра ДНР является то, что "Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства".
    На месте покушения на министра доходов ДНР в Донецке. Видео
    На месте покушения на министра доходов ДНР в Донецке 
    23:24 23.09.2017
    790Донбасс: новое перемирие
    В интернете появились кадры с места покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. Ранее в министерстве доходов и сборов ДНР подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля.
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