По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, участники преступной организации планировали совершение умышленных убийств лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По информации военного комиссара Харьковского облвоенкомата полковника Юрия Калгушкина, пострадавший в конфликте заместитель комбрига находится в Харьковском военном госпитале, его состояние стабильное. Комбриг пока не отстранен и выполняет свои обязанности.
Ночной взрыв в Киеве в очередной раз показал, что украинское общество разделилось на "панов" и "холопов" - охранника Мосийчука увезли в городскую больницу и парень вскоре умер, отмечает политолог Николай Спиридонов.
Мосийчук сам по себе - очень выдающийся человек, компрометирующий многие события в Украине, чтобы потом, когда все закончится, показать, кто "герой" так называемой "революции достоинства", отмечает политолог Михаил Погребинский.
"Рука Москвы" снова дотянулась до Киева. Во взрыве, прогремевшем близ телеканала "Эспрессо", всезнающие глашатаи МВД и раненый нардеп Игорь Мосийчук обвинили спецслужбы соседнего государства. Но есть и другие версии произошедшего, о которых вслух не говорят.
Мосийчук вел деятельность, которая создавала много рисков для политика, в том числе его жизни. Также мотивом преступления может быть участие политика в уголовных, экономических схемах, считает политолог Руслан Бортник.
Политолог Алексей Якубин высказал мнение, что, обвиняя Кремль в организации покушения на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, власть только дискредитирует себя и свои последующие действия в глазах общества.
Очередной взрыв, прогремевший накануне в столице, унес жизни двух человек, среди раненых - народный депутат Игорь Мосийчука и политолог Виталий Бала. Все о смертельном взрыве - в обзоре РИА Новости Украина.
В Киеве прогремел взрыв, пострадали народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Кроме них пострадали еще трое - два человека скончались. В МВД заявили о теракте, власти как всегда говорят о "российском следе".
По информации СМИ, нападавший с криками вошел в здание института, где находился избирательный участок, и атаковал находившихся там людей. Как отмечается, двое пострадавших получили легкие ранения. Мужчина был задержан.
Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев обвинил в совершении покушения на него украинскую сторону. По утверждению СМИ, причиной покушения на министра ДНР является то, что "Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства".
В интернете появились кадры с места покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. Ранее в министерстве доходов и сборов ДНР подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".