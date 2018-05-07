Экс-министр Рудьковский сидел в тюрьме в Дубае - СМИ

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Бывший министр транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп от Партии регионов (2012-2014) Николай Рудьковский задерживался в Дубае миграционной службой ОАЭ за поддельный иракский паспорт.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Задержание произошло в первых числах апреля, и вплоть до 20-х чисел Рудьковский находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

При этом после случившегося экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку — по сведениям близких к нему лиц — не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014-го года.

По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом — в процессе задержания — у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

Украинскую "биометрику" экс-министр получил в одной из европейских стран (в украинском посольстве) в 2017 году. К тому моменту, у него на руках находились два отечественных загранпаспорта (оба выданы в 2012 году), один — с «шенгеном», второй — с американской визой типа B2 (обычной туристической). В момент получения «биометрии» один из них (тот, что содержал «шенген») — был, согласно требованию законодательства, изъят. При этом во втором паспорте содержалась действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник администрации Крыма был задержан в Киеве. Телеканал "Прямой" со ссылкой на СБУ сообщил, что это Петр Михальчевский, возглавлявший непродолжительное время в 2014 году крымский Минздрав.