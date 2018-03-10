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    Нефтегаздобыча (компания)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: Порошенко требовал от Ахметова взятку в $200 млн
    00:58 31.01.2017
    1469Онищенко: новая партия компромата
    Как заявил народный депутат Александр Онищенко, глава государства пытался установить контроль над компанией компанией "Нефтегаздобыча", в связи с чем были арестованы ее счета.
    Николай Рудьковский. Архивное фото
    Экс-глава "Нафтогаздобычи" подозревает Рудьковского в своем похищении
    03:56 10.07.2016
    254Онищенко: новая партия компромата
    По словам бывшего председателя ЧАО "Нафтогаздобыча" Олега Семинского, его "похищение и посягательство на убийство инициированы экс-народным депутатом Николаем Рудьковским.
    Ринат Ахметов
    Нидерландская компания выкупила 25% акций "Нефтегаздобычи" Ахметова
    10:57 23.02.2016
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    Энергетический холдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова продал четверть акций "Нефтегаздобычи" нидерландской компании Salazie B. V.
    Молоточек судьи
    Печерский суд разблокировал один из счетов "Нефтегаздобычи"
    04:21 28.12.2015
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    Представитель компании обратился в суд с ходатайством о частичной отмене ареста имущества, который был наложен в рамках уголовного производства в июне 2015 года. Арест был наложен на счет, предназначенный для уплаты налогов.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    "Нефтегаздобыча" заявила о давлении ГПУ и призвала Порошенко вмешаться
    12:00 29.05.2015
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    Ранее суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил аресты на счета и имущество "Нефтегаздобычи", а также запрет на реализацию природного газа и газового конденсата.
    Газовая компрессорная станция
    Газодобытчики требуют отменить ставки рентной платы за пользование недрами
    11:30 18.12.2014
    163Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Газодобывающие компании Украины предлагают кабинету министров установить ставки рентной платы для добычи природного газа на уровне июля 2014 года.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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