Представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что выходит из минского процесса и не будет "дальше участвовать в волонтерстве на этом дипломатическом поприще".
Во всех вопросах о модальности возможных выборов в Донбассе Киев исходит из того, что в процессе должны участвовать три стороны: местные общины, украинские власти и международные посредники, сказал Роман Безсмертный.
Речь шла о том, чтобы по украинским законам по маршрутам, которые отработаны, шли поставки гуманитарных конвоев, в том числе российских гуманитарных конвоев, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный.
Никакой необходимости копаться в законе об особенном порядке местного самоуправления нет, и в рамках этого закона и действующего в Украине законодательства, связанного с амнистией, амнистия будет проводиться, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.
Вопрос о досрочных парламентских выборах не только остается актуальным, но и приобретает дополнительную остроту: если раньше немедленной ротации депутатского корпуса требовал только Майдан, то теперь и Петр Порошенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".