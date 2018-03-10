наверх
10.03.201804:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Роман Бессмертный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Роман Безсмертный
    Безсмертный: выборы в Донбассе возможны через 3-5 лет
    18:27 28.04.2016
    1583"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Роман Безсмертный отметил, что после прекращения прямого противостояния должно быть не менее трех, иногда пять лет для того, чтобы стабилизировалась ситуация.
    Роман Безсмертный. Архивное фото
    Безсмертный заявил о выходе из минского процесса
    13:39 28.04.2016
    2163
    Представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что выходит из минского процесса и не будет "дальше участвовать в волонтерстве на этом дипломатическом поприще".
    Роман Безсмертный. Архивное фото
    Выборы в Донбассе возможны через 3 года после прекращения огня - Безсмертный
    11:37 22.02.2016
    347Донбасс: мир или война.
    Во всех вопросах о модальности возможных выборов в Донбассе Киев исходит из того, что в процессе должны участвовать три стороны: местные общины, украинские власти и международные посредники, сказал Роман Безсмертный.
    Роман Безсмертный. Архивное фото
    Безсмертный не считает, что разглашает конфиденциальную информацию
    19:49 08.02.2016
    409Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Представитель Киева в политической подгруппе Роман Безсмертный отметил, что в минском процессе не происходит ничего такого, чего бы не должен знать украинский народ.
    Гуманитарный конвой РФ
    "Нормандская четверка" обсудила маршруты гумконвоев РФ в Донбасс
    01:34 03.10.2015
    635Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Речь шла о том, чтобы по украинским законам по маршрутам, которые отработаны, шли поставки гуманитарных конвоев, в том числе российских гуманитарных конвоев, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный.
    За кулисами нормандской встречи в Париже
    "Четверка" договорилась об амнистии в Донбассе по существующим законам
    00:14 03.10.2015
    544Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Никакой необходимости копаться в законе об особенном порядке местного самоуправления нет, и в рамках этого закона и действующего в Украине законодательства, связанного с амнистией, амнистия будет проводиться, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Политическая подгруппа по Украине продолжит работу в 9 утра в Минске
    03:36 23.09.2015
    102Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщил по итогам переговоров во вторник представляющий Украину в подгруппе Роман Бессмертный, "в вопросах безопасности и экономики сделано небольшое продвижение".
    Роман Бессмертный. Архивное фото
    Киев не надеется договориться с ЛНР и ДНР по выборам - Безсмертный
    00:30 23.09.2015
    364Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как заявил Роман Безсмертный, представлявший Украины в Минске, проведение выборов в самопровозглашенных республиках в эти сроки создаст непредсказуемую и опасную ситуацию.
    Роман Бессмертный. Архивное фото
    Предложения ДНР и ЛНР по выборам выглядят как ультиматум - Безсмертный
    23:05 22.09.2015
    275Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Во вторник в Минске состоялась встреча участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Подгруппа по политическим вопросам в среду в Минске продолжит свое заседание.
    Украинские военнослужащие на Донбассе. Архивное фото
    Кабмин и ЧС на Донбассе. Решение запоздало на год - Безсмертный
    09:19 27.01.2015
    593Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Подробнее о режиме чрезвычайной ситуации на востоке страны радиостанция Голос Столицы поговорила с экс-министром по евроинтеграции Романом Безсмертным.
    Верховная Рада Украины
    С выборами депутатов в Раду не все так просто
    15:40 04.06.2014
    198Выборы в Украине - 2014
    Вопрос о досрочных парламентских выборах не только остается актуальным, но и приобретает дополнительную остроту: если раньше немедленной ротации депутатского корпуса требовал только Майдан, то теперь и Петр Порошенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги