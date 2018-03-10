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    Мехико (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Жертвами обрушения школы в Мехико при землетрясении стали 22 ребенка
    07:20 20.09.2017
    181Суперштормы накрыли Европу
    По данным местного телевещателя, жертвами обрушения школы Colegio Rebsamen в Мехико в результате мощного землетрясении стали 22 ребенка и двое взрослых.
    Россиянин без страховки залез на крышу 120-метрового небоскрёба в Мехико
    Парень без страховки залез на 120-метровый небоскреб в Мехико 
    15:43 09.08.2017
    157
    В столице Мексики молодой человек смог залезть по стене на крышу 120-метрового небоскреба без подручных средств и страховки.
    Взрыв пиротехники на рынке в Мексике
    Последствия взрыва пиротехники на рынке в Мексике 
    12:20 21.12.2016
    166
    В результате взрыва пиротехники на рынке в Мексике количество жертв возросло до 36, раненых различной степени тяжести по-прежнему 72, сообщает газета ABC со ссылкой на прокурора штата Мехико Алехандро Гомеса.
    Гей-парад в Мехико
    Гей-парад в Мехико 
    14:40 26.06.2016
    217
    В Мехико состоялся гей-парад, в котором принимали участие тысячи человек. Шествие состоялось на главном проспекте мексиканской столицы Пасео-де-ла-Реформа.
    Панорама города Мехико
    Экологическая тревога объявлена в столице Мексики
    01:59 21.05.2016
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    По сообщению комиссии по окружающей среде мегаполиса, качество воздуха сейчас оценивается как очень плохое, созданы условия для распространения загрязняющих частиц в атмосфере.
    Мехико. Архивное фото
    В Мехико ввели ограничения на использование автомашин
    07:18 03.05.2016
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    Во вторник в Мехико не смогут ездить машины с окончанием номеров на 7 и 8, а также 1 и 2. В марте власти города ввели запрет до 30 июня на использование частных авто в течение одного дня в неделю.
    Кафедральный собор в Мехико. Архивное фото
    Мехико меняет статус и становится новым мексиканским штатом
    05:57 21.01.2016
    87
    Реформа дает Мехико как равноправному территориальному субъекту страны гораздо больше возможностей. Так, город сможет принять свою конституцию, он также получает финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей.
    В Мехико поклонницы чуть не разорвали Дэниела Крейга на премьере фильма. Видео
    В Мехико поклонницы чуть не разорвали Дэниела Крейга на премьере фильма 
    19:15 03.11.2015
    582
    Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр", снятого режиссером Сэмом Мендесом, состоялась 2 ноября в Мехико. Поклонницы устроили главному актеру фильма потрясающий прием.
    Йозеф Блаттер на конгрессе ФИФА в Цюрихе
    Блаттер рассказал, когда состоится следующий конгресс ФИФА
    20:52 29.05.2015
    134Скандал в ФИФА-УЕФА
    Президент ФИФА Йозеф Блаттер также поблагодарил за свое переизбрание и сообщил, что следующий конгресс ФИФА состоится в Мехико 12 и 13 мая 2016 года.
    В столице Мексики столкнулись два поезда метро
    В столице Мексики столкнулись два поезда метро 
    12:09 05.05.2015
    89
    Два поезда столкнулись в понедельник в метро мексиканской столицы, не менее 12 человек получили ранения, сообщают власти Мехико.
    Спасательная операция в Мехико. Архивное фото
    Два поезда метро столкнулись в Мехико, более 10 человек ранены
    04:03 05.05.2015
    46
    Авария произошла на станции Oceania. Причины столкновения пока неизвестны, по предварительной информации, один поезд стоял на станции, когда в него сзади врезался другой состав.
    Вулкан. Архивное фото
    Аэропорт мексиканского города Пуэбла закрыт из-за вулкана Попокатепетль
    19:45 25.02.2015
    79
    По информации мексиканских властей, как минимум три рейса, в том числе в американский Хьюстон, были отменены или перенесены на более поздний срок.
    Спасательная операция в Мехико
    Спасательная операция в Мехико (18+) 
    23:53 31.01.2015
    225
    Инцидент произошел в одном из пригородов в южной части Мехико. Причиной взрыва стала утечка газа, возникшая при перекачке топлива из автоцистерны в резервуар на кухне роддома.
    Разбор завалов роддома в Мехико
    В Мехико из-под завалов роддома достают живых младенцев 
    11:12 30.01.2015
    175
    Спасательная операция проходит в столице Мексики, где автоцистерная с газом взорвалась прямо под роддомом в районе Куахимальпа.
    Коррида
    Коррида в Мексике чуть не превратилась в трагедию 
    19:07 30.12.2014
    197
    Тореро Карла де лос Анхелес получила две серьезные раны длиной 10 и 12 см в бедро и ягодицу.
    Флаг Мексики
    Мэр города, проходящий по делу о похищении студентов в Мексике, отпущен
    08:13 28.12.2014
    48
    Прокуратура не нашла достаточных доказательств, чтобы суд продлил задержание мэра мексиканского города Кокула Сесара Пеньялосы.
    В Мехико открылся ежегодный рождественский каток
    В Мехико открылся ежегодный рождественский каток 
    05:20 27.12.2014
    66
    Одновременно на лед могут выйти до 1500 человек. Для жителей Мехико это одна из немногих возможностей приобщиться к зимним видам спорта.
    Флаг Мексики
    Семья из пяти человек убита в Мехико
    05:10 26.12.2014
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    Предварительная версия произошедшего свидетельствует об ограблении. Все тела были найдены в туалетной комнате здания.
    Полицейская машина в Мексике
    Марш протеста в Мехико закончился погромами и стычками с полицией
    06:32 02.12.2014
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    Протетующие разгромили магазины, рестораны и банкоматы. В беспорядках участвовали около 300 человек, вооруженных палками, молотками.
    Мехико. Архивное фото
    Сотни людей вышли на пробежку в Мехико в поддержку пропавших студентов
    19:23 23.11.2014
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    Через социальные сети удалось собрать около 800 человек, которые бежали группами по проспекту Реформа к центральной площади Сокало. Инцидентов отмечено не было.
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