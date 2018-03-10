В результате взрыва пиротехники на рынке в Мексике количество жертв возросло до 36, раненых различной степени тяжести по-прежнему 72, сообщает газета ABC со ссылкой на прокурора штата Мехико Алехандро Гомеса.
Реформа дает Мехико как равноправному территориальному субъекту страны гораздо больше возможностей. Так, город сможет принять свою конституцию, он также получает финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".