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    тревога

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Учения 137 отдельного батальона морской пехоты под Одессой. Архивное фото
    ВМС Украины подняты по тревоге
    19:14 10.11.2017
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    По словам советника главы управления Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, морская пехота применяет боевую технику, выполняет стрельбы холостыми патронами.
    ВВС Японии
    Японские истребители поднимались по тревоге чаще всего из-за ВКС России
    05:29 15.07.2017
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    По информации Объединенного штаба сил самообороны, всего за второй квартал этого года истребители сил самообороны Японии поднимали по тревоге из-за приближения иностранного самолета 229 раз. Из них 125 приходится на военные самолеты России.
    Вашингтон. Белый дом
    Злоумышленник, перебросивший пакет через забор Белого дома, задержан
    22:54 30.05.2016
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    Переброшенный через забор пакет изучают специалисты. По предварительным данным, в нем находились бумаги. В связи с происшествием в северной части резиденции главы государства была объявлена тревога.
    Панорама города Мехико
    Экологическая тревога объявлена в столице Мексики
    01:59 21.05.2016
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    По сообщению комиссии по окружающей среде мегаполиса, качество воздуха сейчас оценивается как очень плохое, созданы условия для распространения загрязняющих частиц в атмосфере.
    Полиция Калифорнии. Архивное фото
    Тревога объявлена в военном госпитале в Калифорнии из-за вооруженного человека
    19:25 26.01.2016
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    Всем, кто находится в здании, предлагается укрыться или оказать сопротивление. Кроме того, "персоналу, нахождение которого на рабочем месте не является обязательным, рекомендовано покинуть территорию медицинского центра".
    Стрельба в Мукачево
    Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге
    17:23 11.07.2015
    287Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    В организации заявили, что в Украине произошло "чрезвычайное событие, которое может изменить ход истории". "Правый сектор" связывает события в Мукачево с депутатом Верховной рады Михаилом Ланьо.
    Правый сектор
    По боевой тревоге поднято все движение "Правый сектор" - пресс-служба
    17:09 11.07.2015
    427Криминализация украинского общества.
    Согласно информации, которую предоставила пресс-служба организации "Правый сектор", по боевой тревоге поднято все военно-политическое движение "Правый сектор".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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