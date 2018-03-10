По информации Объединенного штаба сил самообороны, всего за второй квартал этого года истребители сил самообороны Японии поднимали по тревоге из-за приближения иностранного самолета 229 раз. Из них 125 приходится на военные самолеты России.
Всем, кто находится в здании, предлагается укрыться или оказать сопротивление. Кроме того, "персоналу, нахождение которого на рабочем месте не является обязательным, рекомендовано покинуть территорию медицинского центра".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".