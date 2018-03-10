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Проблема львовского мусора — уже давно головная боль не только самих львовян и пресловутого мера Андрея Садового… Этот "грязный вопрос" перекочевал в соседние регионы, а теперь грозит перевалить и за границу страны. Что пишут об этом в соцсетях?