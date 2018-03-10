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    экология

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Кладбище автомобилей в Армении
    Особенная гордость. Армения превращается в кладбище для автомобилей
    13:07 26.10.2017
    1393
    Число старых машин, импортированных в Армению в этом году, выросло вдвое. Правозащитники обеспокоены: это опасно как с точки зрения безопасности движения, так и защиты окружающей среды.
    Знак Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA)
    NASA сказало "Руками не трогать!" и ищет специалиста по защите планеты
    10:17 07.08.2017
    1114
    Космическое агентство NASA объявило о поиске сотрудника на пост офицера планетарной защиты. Основная обязанность защитника Земли - предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса.
    Шахта
    Заброшенные шахты Донбасса - это бомба замедленного действия - спецкор
    08:58 03.07.2017
    1335Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил в эфире "ГС", что из-за жары возникли проблемы с качеством воды, которую подвозят в Авдеевку.
    Жара в Киеве
    Власти Киева прокомментировали ситуацию с цветением воды в Днепре
    02:20 02.07.2017
    490
    Генеральный директор КП "Плесо" Денис Пикалов в эфире "ГС" рассказал, насколько безопасно купаться в крупнейшей реке Украины.
    Владимир Борейко
    Борейко: Украина – на грани экологической катастрофы, серьезнее аварии на ЧАЭС
    22:07 01.07.2017
    1131
    Лето в Украине стало жарким, леса вдоль рек исчезают, а система водоснабжения предприятий – устарела. К чему это может привести, в эфире "ГС" спрогнозировал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.
    Остап Семерак
    В Донбассе началась инвентаризация объектов, несущих экологическую угрозу
    19:38 01.07.2017
    410Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, крайне сложной в Донбассе остается ситуация с состоянием и качеством воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни – загрязнены.
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Из Львова с любовью, мусор не хотите? Соцсети о проблеме Садового
    17:14 20.01.2017
    639Невыносимый мусор Львова
    Проблема львовского мусора — уже давно головная боль не только самих львовян и пресловутого мера Андрея Садового… Этот "грязный вопрос" перекочевал в соседние регионы, а теперь грозит перевалить и за границу страны. Что пишут об этом в соцсетях?
    Растаявший снег в Киеве
    Вся грязь с улиц в Украине попадает в реки - эколог
    01:17 12.12.2016
    76
    Председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон в эфире ГС отметил, что в Украине большая часть существующих ливневых канализаций не оборудованы даже механическими фильтрами.
    Грибовицкая свалка под Львовом
    Мусорные свалки - пороховая бочка Украины? Комментарии экспертов
    12:16 15.07.2016
    552Невыносимый мусор Львова
    Причины и последствия трагедии на Грибовичской свалке прокомментировали Андрей Садовый, Василий Куйбида, Игорь Гнида, Ольга Мелень, а также Сергей Зленко.
    Панорама города Мехико
    Экологическая тревога объявлена в столице Мексики
    01:59 21.05.2016
    32
    По сообщению комиссии по окружающей среде мегаполиса, качество воздуха сейчас оценивается как очень плохое, созданы условия для распространения загрязняющих частиц в атмосфере.
    Последствия разлива нефти на Сахалине
    Последствия разлива нефти на Сахалине 
    15:11 02.12.2015
    322
    Сахалинские экологи обследовали участок побережья Татарского пролива в районе города Невельск, где в ночь на 28 ноября 2015 года произошел разлив нефтепродуктов в результате аварии танкера "Надежда".
    Под Киевом горят торфяники
    Киевлянам советуют не находиться на открытом воздухе с 4 до 8 утра
    15:21 18.10.2015
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    Особенно ограничения касаются жителей Святошинского, Соломенского, Шевченковского, Деснянского, Оболонского районов – эти районы максимально приближены к местам возгорания.
    Ученые. Архивное фото
    Главсанврач Киева: дети в гимназии два года дышали аммиаком
    13:36 23.09.2015
    264Смертельные формальдегиды в киевских школах
    В связи с превышением концентрации опасных веществ в воздухе в гимназии "Киевская Русь", СЭС намерена до конца года обследовать все детские сады, школы и больницы Киева. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил главный санитарный врач столицы Олег Рубан.
    Лиман
    Турецкое судно разлило растительное масло у берегов Украины
    16:05 18.07.2015
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    Согласно информации Вощевского, размещенной в субботу на его странице в Facebook, позавчера в акваторию лимана попало значительное количество растительного масла, которое перевозило турецкое судно "Duruca"
    Автомобили с экологичными двигателями
    Правоохранители Украины получат от Японии более 1,5 тыс экоавтомобилей
    22:59 06.06.2015
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    Согласно информации, в ходе переговоров было уделено внимание аспектам украинско-японского сотрудничества в области "зеленых" инвестиций согласно обязательствам двух государств по Киотскому протоколу.
    Дым над Авдеевским коксохимическим заводом
    Прямых экоугроз из-за обстрела Авдеевского коксохима нет - гендиректор
    17:32 24.05.2015
    101Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации генерального директора завода Мусы Магомедова, на установках работают люди ДТЭКа. Согласно информации, на заводе пытаются возобновить электроснабжение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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