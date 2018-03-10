Космическое агентство NASA объявило о поиске сотрудника на пост офицера планетарной защиты. Основная обязанность защитника Земли - предупреждать различные виды биологического загрязнения в ходе освоения космоса.
Лето в Украине стало жарким, леса вдоль рек исчезают, а система водоснабжения предприятий – устарела. К чему это может привести, в эфире "ГС" спрогнозировал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.
Проблема львовского мусора — уже давно головная боль не только самих львовян и пресловутого мера Андрея Садового… Этот "грязный вопрос" перекочевал в соседние регионы, а теперь грозит перевалить и за границу страны. Что пишут об этом в соцсетях?
Председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон в эфире ГС отметил, что в Украине большая часть существующих ливневых канализаций не оборудованы даже механическими фильтрами.
В связи с превышением концентрации опасных веществ в воздухе в гимназии "Киевская Русь", СЭС намерена до конца года обследовать все детские сады, школы и больницы Киева. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил главный санитарный врач столицы Олег Рубан.
Согласно информации Вощевского, размещенной в субботу на его странице в Facebook, позавчера в акваторию лимана попало значительное количество растительного масла, которое перевозило турецкое судно "Duruca"
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".