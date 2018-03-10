Всем, кто находится в здании, предлагается укрыться или оказать сопротивление. Кроме того, "персоналу, нахождение которого на рабочем месте не является обязательным, рекомендовано покинуть территорию медицинского центра".
После казни в Саудовской Аравии 47 человек, среди которых – шиитский проповедник, в регионе и ряде стран мира началась волна недовольства, в Иране саудовское посольство разгромили. Мэр в Мексике убита через день после вступления в должность.
Официальный представитель местной полиции Скотт Уэйл сообщил, что после пятичасовой осады подозреваемый вышел из жилого комплекса и сдался властям. По словам Уэйла, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, пока никто не пострадал, однако стрелок пока находится на свободе. По информации Федерального авиационного управления США (ФАУ), из соображений безопасности в данный момент аэропорт не принимает самолеты на посадку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".