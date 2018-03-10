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    Сан-Диего

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Комик-Кон - фестивале комиксов, кино и сериалов в Сан-Диего
    San Diego Comic-Con 2017: фестиваль комиксов и кино 
    11:55 24.07.2017
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    На самом популярном фестивале комиксов, кино и сериалов — Comic-Con в Сан-Диего участвовала масса косплееров.
    Полиция. Архивное фото
    Полицейские в США застрелили подростка с пневматическим пистолетом
    07:13 07.05.2017
    203
    Полицейские приняли вызов от анонима, который просил проверить состояние 15-летнего юноши, находящегося у школы Торри Пайнс, отметив при этом, что тот не вооружен.
    В Сан-Диего автомобиль упал с моста на людей
    Падение автомобиля на людей с моста в США 
    08:57 16.10.2016
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    Пикап упал боковой стороной на людей, пришедших на фестиваль в городской парк Chicano. В результате погибли четыре человека, сам водитель автомобиля жив и арестован.
    В Сан-Диего автомобиль упал с моста на людей
    В Сан-Диего автомобиль упал с моста на людей
    07:13 16.10.2016
    127
    По данным властей, водитель автомобиля, получивший серьезные повреждения, арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, которое привело к гибели и ранению людей.
    Полиция США
    В Калифорнии не удалось обнаружить стрелка в военном госпитале
    21:21 26.01.2016
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    Официальный представитель ВМС США Скотт Сазерленд подтвердил, что проверка проводилась в одном из корпусов после сообщения о том, что там будто бы видели вооруженного человека и слышали три выстрел
    Полиция Калифорнии. Архивное фото
    Тревога объявлена в военном госпитале в Калифорнии из-за вооруженного человека
    19:25 26.01.2016
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    Всем, кто находится в здании, предлагается укрыться или оказать сопротивление. Кроме того, "персоналу, нахождение которого на рабочем месте не является обязательным, рекомендовано покинуть территорию медицинского центра".
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    Обзор ИноСМИ: казнь 47 человек в Саудовской Аравии, волна протестов в регионе
    13:50 03.01.2016
    564Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    После казни в Саудовской Аравии 47 человек, среди которых – шиитский проповедник, в регионе и ряде стран мира началась волна недовольства, в Иране саудовское посольство разгромили. Мэр в Мексике убита через день после вступления в должность.
    Задержание
    В американском Сан-Диего арестовали стрелка, из-за которого закрывали аэропорт
    02:10 05.11.2015
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    Официальный представитель местной полиции Скотт Уэйл сообщил, что после пятичасовой осады подозреваемый вышел из жилого комплекса и сдался властям. По словам Уэйла, в результате инцидента никто не пострадал.
    Самолет в аэропорту
    Аэропорт американского Сан-Диего перекрыли из-за вооруженного человека - СМИ
    23:30 04.11.2015
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    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, пока никто не пострадал, однако стрелок пока находится на свободе. По информации Федерального авиационного управления США (ФАУ), из соображений безопасности в данный момент аэропорт не принимает самолеты на посадку.
    Партия кокаина, изъятая полицией в США
    В США перехвачены 32 тонны кокаина 
    10:50 11.08.2015
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    В Сан-Диего полиция США доставила огромное количество кокаина, которое удалось изъять в результате спецоперации береговой охраны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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