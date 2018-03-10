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Через три месяца после кровавой стрельбы в Мукачево и на околицах все спокойно: исчезли блокпосты, по улицам больше не ездят броневики и не ходят вооруженные люди. Собственно, особенной паники не было и в день перестрелки, пишет Наталья Зотова.