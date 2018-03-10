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    Михаил Ланьо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье: погиб зять нардепа 
    12:28 27.04.2017
    2141
    В деревне Сельцо Иршавского района Закарпатской области в результате ДТП погиб Роберт Борка - зять народного депутата Михаила Ланьо (фракция "Видродження).
    Нардеп Ланьо госпитализирован после ДТП
    Нардеп Ланьо госпитализирован после ДТП
    23:59 05.09.2016
    176
    В общем в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых один иностранец. Нардепа госпитализировали в Мукачевскую ЦРБ, тогда как других пострадавших отправили в местную львовскую больницу.
    Ланьо покинул группу "Воля народа" в Верховной Раде
    11:48 06.11.2015
    52
    Михаил Ланьо ранее фигурировал в конфликте между правоохранителями, местными бизнес-структурами и "Правым сектором" этим летом в Мукачево.
    Спецоперация силовиков в Бобовище под Мукачево
    Мукачево сегодня: было плохо, а стало еще хуже (укр.)
    13:18 10.08.2015
    2365Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Через три месяца после кровавой стрельбы в Мукачево и на околицах все спокойно: исчезли блокпосты, по улицам больше не ездят броневики и не ходят вооруженные люди. Собственно, особенной паники не было и в день перестрелки, пишет Наталья Зотова.
    Михаил Ланьо. Архивное фото
    Народный депутат Ланьо вернулся в Украину
    20:52 31.07.2015
    230Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Нардеп покинул страну вскоре после вооруженного конфликта между бойцами "Правого сектора" и милицией в Мукачево. Стрельба произошла после того, как сорвалась встреча Ланьо и членами "Правого сектора".
    Балога о Ланьо: какие могут быть отношения с торговцем наркотиками? Видео
    Балога о Ланьо: какие могут быть отношения с торговцем наркотиками? 
    05:47 25.07.2015
    902Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Внефракционный депутат Виктор Балога в интервью рассказал о контрабанде сигарет и алкоголя в Закарпатской области, а также сообщил о депутате Ланьо, что он занимался торговлей наркотиками.
    Здание Службы безопасности Украины
    Депутат Ланьо сбежал из страны - СБУ
    21:03 24.07.2015
    707Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Как сообщил советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит, беспрепятственно пересечь границу Ланьо удалось из-за того, что он имеет статус народного депутата.
    Михаил Ланьо. Архивное фото
    Ланьо озвучил свою версию конфликта в Мукачево - нардеп
    15:30 18.07.2015
    187Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    По словам Михаила Ланьо, Виктор Балога является организатором конфликта в Мукачево и имел целью избавиться от "Правого сектора", сообщает народный депутат Игорь Мосийчук.
    Михаил Ланьо. Архивное фото
    Ланьо о попытке выехать из Украины: я вез семью в Будапешт
    11:24 18.07.2015
    1014Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    По его словам, он "отвозил семью в Будапешт, чтобы поехали отдохнуть после всех этих событий". Он добавил, что не собирается покидать Украину, пока не пообщается с ВСК.
    Михаил Ланьо. Архивное фото
    Пограничники не дали Ланьо выехать в Венгрию
    16:45 17.07.2015
    899Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Бывший регионал заявил, что вез в Mercedes S-класса вместе с охраной на Land Rover семью на отдых в Италию. На данный момент избранник выясняет ситуацию в прокуратуре.
    Геннадий Москаль
    Москаль сможет решить конфликт в Мукачево достаточно быстро - эксперт
    18:50 16.07.2015
    432Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    При этом эксперт сомневается, что Геннадий Москаль сможет уладить конфликт самостоятельно. "Наверняка нет, потому что Закарпатье – это регион, где проблемы накапливались десятилетиями, и решить их одному ему будет не под силу", - отметил он.
    Петр Порошенко
    Ланьо, Балога и другие проблемы Порошенко
    14:43 14.07.2015
    3604Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Порошенко должен быть глубоко благодарен бойцам "Правого сектора". Недавний инцидент в Мукачево дал ему бесспорный повод для начала репрессий против чиновников и политиков, невзирая на все ранее заключенные союзы и соглашения о разделе власти.
    Силовики в селе Бобовище на Закарпатье во время спецоперации по поимке бойцов Правого сектора
    Пороховая бочка Мукачево: в ожидании развязки
    13:40 14.07.2015
    3354Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Задержание главного зачинщика кровавой бойни, рассказ мальчика-заложника, боевая техника на улицах мирного города и спокойные комментарии Дмитрия Яроша: Мукачево все еще остается "горячей точкой" на карте страны.
    Блокпост Правого сектора. Архивное фото
    До победного конца. В Днепропетровск съезжаются активисты "Правого сектора"
    12:04 14.07.2015
    3466Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Днепропетровский "Правый сектор" готов свернуть палаточный городок под стенами областной милиции, если президент удовлетворит их требования – отправит в отставку главу МВД Арсена Авакова, уволит руководство милиции Закарпатья и тамошних властей.
    Мужчина с оружием на мобильном посту в Мукачево
    Жители Мукачево узнали человека Ланьо в "титушке" с оружием на посту МВД
    13:05 13.07.2015
    1486Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    В вооруженном мужчине на видео местные жители узнали уроженца села Кольчино, который сейчас живет в Мукачево. По их словам, его зовут Николай, он из окружения Ланьо.
    Народный депутат Украины Михаил Ланьо
    Депутат Ланьо не собирается покидать Украину - СМИ
    11:33 13.07.2015
    389Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Народный депутат заявил, что его не приглашали на переговоры с "Правым сектором" и что он намерен посетить заседание Верховной Рады на текущей неделе.
    Уничтоженные машины на месте столкновения Правого сектора и милиции Мукачево
    Второй фронт "Правого сектора". Закарпатье, Мукачево
    09:09 13.07.2015
    3736Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    В Мукачево война. 11-го июля здесь стреляли из автоматов, взрывали автомобили и убивали людей. Поэтому местные жители подумали, что бандиты и рэкетиры, как и 20 лет назад, снова начали делить между собой деньги, бизнес и власть.
    Видеобращение бойцов Правого сектора. Видео
    Обращение бойцов "Правого сектора", заблокированных под Мукачево 
    03:40 12.07.2015
    6600Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    По словам бойцов, народный депутат ("Воля народа") Михаил Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "Правый сектор" установил блокпосты и мешал нардепу провозить контрабанду.
    Уничтоженные машины на месте столкновения Правого сектора и милиции Мукачево
    Ланьо назвал перестрелку в Мукачево провокацией
    22:48 11.07.2015
    615Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Согласно информации, депутат Рады Михаил Ланьо не исключил, что к событиям в Мукачево может быть причастен нынешний депутат Рады Украины Виктор Балога, который был мэром Мукачево.
    Стрельба в Мукачево
    Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге
    17:23 11.07.2015
    287Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    В организации заявили, что в Украине произошло "чрезвычайное событие, которое может изменить ход истории". "Правый сектор" связывает события в Мукачево с депутатом Верховной рады Михаилом Ланьо.
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