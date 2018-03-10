Через три месяца после кровавой стрельбы в Мукачево и на околицах все спокойно: исчезли блокпосты, по улицам больше не ездят броневики и не ходят вооруженные люди. Собственно, особенной паники не было и в день перестрелки, пишет Наталья Зотова.
При этом эксперт сомневается, что Геннадий Москаль сможет уладить конфликт самостоятельно. "Наверняка нет, потому что Закарпатье – это регион, где проблемы накапливались десятилетиями, и решить их одному ему будет не под силу", - отметил он.
Порошенко должен быть глубоко благодарен бойцам "Правого сектора". Недавний инцидент в Мукачево дал ему бесспорный повод для начала репрессий против чиновников и политиков, невзирая на все ранее заключенные союзы и соглашения о разделе власти.
Задержание главного зачинщика кровавой бойни, рассказ мальчика-заложника, боевая техника на улицах мирного города и спокойные комментарии Дмитрия Яроша: Мукачево все еще остается "горячей точкой" на карте страны.
Днепропетровский "Правый сектор" готов свернуть палаточный городок под стенами областной милиции, если президент удовлетворит их требования – отправит в отставку главу МВД Арсена Авакова, уволит руководство милиции Закарпатья и тамошних властей.
В Мукачево война. 11-го июля здесь стреляли из автоматов, взрывали автомобили и убивали людей. Поэтому местные жители подумали, что бандиты и рэкетиры, как и 20 лет назад, снова начали делить между собой деньги, бизнес и власть.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".