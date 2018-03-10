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    Министерство природных ресурсов и экологии РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Заграждения на границе ударят по украинским заповедникам - Минприроды РФ
    03:24 25.09.2014
    101Мировая реакция на события в Украине
    Проект строительства заграждений на границе России и Украины ударит в первую очередь по украинским заповедникам, считает директор департамента Минприроды России Дмитрий Беланович.
    Северо-Крымский канал
    Водоснабжение Крыма будет финансироваться из "крымской" ФЦП - Каспаров
    10:07 05.06.2014
    180Присоединение Крыма к РФ
    Разрабатываемая в настоящее время федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Крыма на 2015-2020 годы включит в себя финансирование водохозяйственных работ на полуострове.
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    Минприроды РФ: в Крыму могут быть построены заводы по опреснению воды
    10:04 05.06.2014
    121Присоединение Крыма к РФ
    Опреснительные заводы могут быть построены в Крыму для решения проблемы водоснабжения полуострова, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" Минприроды России Альберт Каспаров.
    Северо-Крымский канал
    Схема обеспечения водой Крыма будет готова к 1 июля - Минприроды РФ
    15:07 29.05.2014
    35Присоединение Крыма к РФ
    Схема по улучшению водоснабжения Крыма будет подготовлена к 1 июля, заявил в четверг директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.
    Северо-Крымский канал
    Потери воды в Крыму можно снизить с 60 до 10% - Минприроды РФ
    15:53 08.05.2014
    24Присоединение Крыма к РФ
    Потери воды в Крыму можно снизить в несколько раз до российских нормативов для экономии водных ресурсов, сообщил директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Рф.
    Крым
    Минприроды РФ назначило и.о. "главного водника" Крыма
    14:46 10.04.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Исполняющим обязанности руководителя Крымского бассейнового водного управления Росводресурсов назначен Андрей Фильчаков, сообщает Минприроды России.
    Карадагский природный заповедник
    Минприроды РФ предлагает усилить в Крыму охрану заповедников
    11:15 04.04.2014
    22Присоединение Крыма к РФ
    Министр природных ресурсов Сергей Донской на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил распространить на Крым действие программы по ликвидации прошлого экологического ущерба.
    Крым
    МПР может начать выдачу лицензий на углеводороды в Крыму
    11:40 03.04.2014
    25Присоединение Крыма к РФ
    Минприроды РФ планирует начать выдавать лицензии на крымские углеводородные участки, которыми богат регион, уже в 2015 году.
    Буровая установка Независимость
    Храмов: участки на шельфе Крыма можно включить в план лицензирования
    10:39 03.04.2014
    14Отношения Украины и России
    Минприроды РФ предлагает включить в план лицензирования отдельные участки на шельфе Крыма с запасами и ресурсами газа.
    Вода
    Минприроды РФ хочет провести геологоразведку подземных вод в Крыму
    10:22 03.04.2014
    27Присоединение Крыма к РФ
    Замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов предложил провести в Крыму геологоразведку месторождений подземных вод.
    Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
    Минприроды РФ до 1 июля откроет в Крыму региональные подразделения
    08:55 26.03.2014
    44Присоединение Крыма к РФ
    Минприроды РФ до 1 июля откроет в Крыму региональные подразделения подведомственных служб: Росприроднадзора, Ронедр, Росводресурсов, Рослесхоза, Росгидромета.
    Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
    Минприроды РФ может создать подразделение по делам Крыма
    16:22 19.03.2014
    13Присоединение Крыма к РФ
    Министерство природных ресурсов и экологии России может создать подразделение, которое будет заниматься проблемами Крыма, сообщил РИА Новости глава Минприроды Сергей Донской.
    Вид города Балаклава и Балаклавской бухты
    РФ направит делегацию в Крым для изучения состояния природных ресурсов
    10:37 19.03.2014
    21Присоединение Крыма к РФ
    Глава Минприроды России Сергей Донской встретился с представителями республики Крым, достигнута договоренность о поездке делегации министерства для изучения состояния природных ресурсов на полуострове, сообщает министерство.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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