Опреснительные заводы могут быть построены в Крыму для решения проблемы водоснабжения полуострова, заявил РИА Новости директор ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" Минприроды России Альберт Каспаров.
Потери воды в Крыму можно снизить в несколько раз до российских нормативов для экономии водных ресурсов, сообщил директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды Рф.
Глава Минприроды России Сергей Донской встретился с представителями республики Крым, достигнута договоренность о поездке делегации министерства для изучения состояния природных ресурсов на полуострове, сообщает министерство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".