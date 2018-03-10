Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00. Решение принято, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.
Билл Клинтон разместил фотографию, на которой видно, как он дарит сидящему на инвалидном кресле Джорджу Бушу-старшему две пары новых носков. Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.
С десяток грабителей в масках ворвались в оружейный магазин в Хьюстоне, штат Техасе и менее, чем за три минуты украли около 50 единиц разнокалиберного оружия. Камеры наблюдения записали видео ограбления.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
С десяток грабителей в масках ворвались в оружейный магазин в Хьюстоне, штат Техасе и менее, чем за три минуты украли около 50 единиц разнокалиберного оружия. Камеры наблюдения записали видео ограбления.