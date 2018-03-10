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    Хьюстон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Спасение семьи в Хьюстоне от пожара
    Уникальное спасение семьи в Хьюстоне из пылающего дома 
    19:02 26.02.2018
    121
    Масштабный пожар в американском Хьюстоне привел к разрушению здания и едва не погубил мать с детьми, проживающих в нем.
    Актер Джон Хиллерман
    В США скончался актер - звезда американских сериалов
    15:26 10.11.2017
    450
    Джон Хиллерман ушел из жизни в 84 года. В 1980-х годах он был награжден премиями "Глобус" и "Эмми".
    Кот, переживший ураган Харви в США
    Пережить "Харви". Выживший кот восхитил соцсети
    12:59 05.09.2017
    849В Украину движется смертельный ураган
    ​Интернет-пользователи шутят про кота, примеряют ему прическу американского президента Дональда Трампа, а также комментируют недовольный вид животного.
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    На уборку завалов в Хьюстоне после урагана требуется до $100 млн
    04:15 02.09.2017
    76В Украину движется смертельный ураган
    Мэр пострадавшего от урагана и наводнения Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что городу "немедленно нужны только на уборку завалов от 75 до 100 миллионов долларов".
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    В Хьюстоне предупреждают о взрыве на химическом заводе
    08:40 31.08.2017
    373В Украину движется смертельный ураган
    Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви", на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ.
    Последствия урагана в Техасе
    Силовики предупредили жителей Хьюстона о ворах в униформе – СМИ
    07:06 31.08.2017
    136В Украину движется смертельный ураган
    Министерство внутренней безопасности США сообщает, что мародеры выводят людей из домов, сообщая им, что их жилища якобы находятся под угрозой затопления в связи с ураганом "Харви".
    Последствия урагана в Техасе
    Комендантский час объявлен в Хьюстоне из-за наводнения
    03:16 30.08.2017
    174В Украину движется смертельный ураган
    Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00. Решение принято, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    В Хьюстоне возросло число жертв урагана "Харви"
    09:28 28.08.2017
    277В Украину движется смертельный ураган
    По данным полиции, женщина стала жертвой наводнения, которое застигло ее на дороге в западной части города Хьюстон, округа Харрис. Сообщается также, что из-за урагана пострадали более 10 человек.
    Разрушительное наводнение обрушилось на Хьюстон из-за Харви. Видео
    Разрушительное наводнение обрушилось на Хьюстон из-за "Харви" 
    04:08 28.08.2017
    1691В Украину движется смертельный ураган
    Тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье, передает национальная метеослужба (NWS).
    Дети бегают перед поездом в метро Хьюстона
    Опасные развлечения: дети бегают по рельсам перед поездом 
    20:16 16.05.2017
    143
    В сети появилось видео, сделанное в метро американского Хьюстона, на котором запечатлено, как дети пробегают прямо перед прибывающим поездом.
    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки
    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки
    10:23 10.04.2017
    377
    Билл Клинтон разместил фотографию, на которой видно, как он дарит сидящему на инвалидном кресле Джорджу Бушу-старшему две пары новых носков. Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.
    Полиция США
    Больница в Хьюстоне оцеплена после сообщений о стрельбе
    23:35 21.02.2017
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    Полиция подтвердила, что им поступили сообщения о стрельбе внутри больницы Ben Taub Hospital в городе Хьюстон. На место были направлены сотрудники спецназа.
    Полицейские США
    Число раненых при стрельбе в американском Хьюстоне возросло
    19:53 26.09.2016
    149
    Сообщается, что в результате стрельбы в Хьюстоне ранены девять человек, а виновник перестрелки оказался юристом, поссорившимся с руководством своей компании.
    На месте стрельбы в Хьюстоне
    Стрельба произошла в Хьюстоне, ранены семь человек
    15:59 26.09.2016
    118
    По данным полиции, темнокожий американец начал стрелять по автомобилям в районе одного из городских торговых центров. Стрелок был обезврежен правоохранителями.
    Флаг США
    Одномоторный самолет упал в жилом квартале Хьюстона, есть погибшие
    05:55 09.07.2016
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    Одномоторный самолет Piper PA-32 потерпел крушение вскоре после взлета с частного аэропорта Хьюстона. По данным Федерального управления авиации США, самолет упал в жилом квартале близ аэропорта.
    Автобус в США столкнулся с дорожным знаком
    Автобус в США столкнулся с дорожным знаком: 28 пострадавших
    02:20 02.06.2016
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    Как видно из фото, опубликованных в местных СМИ, автобус врезался в большой дорожный знак, транспортное средство сильно повреждено. Один пострадавший находится в критическом состоянии.
    Ограбление оружейного магазина в Хьюстоне
    Ограбление оружейного магазина в Хьюстоне: 50 ружей за три минуты 
    14:56 04.03.2016
    572
    С десяток грабителей в масках ворвались в оружейный магазин в Хьюстоне, штат Техасе и менее, чем за три минуты украли около 50 единиц разнокалиберного оружия. Камеры наблюдения записали видео ограбления.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Цена бензина в США упала до $0,35 за литр
    16:53 27.01.2016
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    Стоимость топлива в американской нефтяной столице опустилась ниже 1,3 доллара за галлон. Бензин в США впервые с 2008 года стал дешевле, чем Объединенных Арабских Эмиратах.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Шесть рабочих пострадали после обрушения строительных лесов в Хьюстоне
    21:05 16.10.2015
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    К настоящему моменту из-под завалов извлечены шесть человек, они были направлены в больницу. Спасатели продолжают поиск людей под завалами, среди них могут быть и прохожие.
    Спасение строителя, упавшего с моста в Хьюстоне (США)
    Спасение рабочего, упавшего с моста в Хьюстоне 
    15:21 08.10.2015
    153
    Американские пожарные спасли жителя Хьюстона, который, выполняя высотные работы, запутался в стропах и повис над каналом, по которому проходят корабли.
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    Спасение семьи в Хьюстоне от пожара
    Уникальное спасение семьи в Хьюстоне из пылающего дома 
    19:02 26.02.2018
    121
    Масштабный пожар в американском Хьюстоне привел к разрушению здания и едва не погубил мать с детьми, проживающих в нем.
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