В Мехико ввели ограничения на использование автомашин

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости Украина. Плохая экологическая обстановка вынудила власти Мехико ввести ограничения на пользование личным автотранспортом.

Как сообщила комиссия по окружающей среде города, в понедельник была объявлена первая фаза экологической тревоги. В районе Густаво Мадеро уровень озона превысил все допустимые нормы и достиг 168 пунктов. В целом качество воздуха в городе оценивается как "очень плохое".

В связи с экологической тревогой власти города ужесточили ограничения на использование личного автотранспорта. Так, во вторник не смогут ездить машины с окончанием номеров на 7 и 8, а также 1 и 2.

В марте власти города ввели запрет до 30 июня на использование частных авто в течение одного дня в неделю. Ограничение действует вне зависимости от результатов, показанных машиной при прохождении экологического осмотра.

Ранее подобные ограничения распространялись только на старые автомобили с маркировкой "1" и "2", в то время как машины с отметками "0" и "00" могли ездить в любой день недели.

В середине марта в Мехико впервые за 14 лет была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с необычайно высокой концентрацией озона. По данным комиссии по окружающей среде мегаполиса, уровень концентрации озона достиг отметки в 203 пункта. Последний раз такие высокие показатели отмечались в сентябре 2002 года (242 пункта).

Ранее Мексиканский парламент одобрил политическую реформу в отношении столицы страны, меняющую ее статус и создающую на месте федерального столичного округа новый штат – "город Мехико".