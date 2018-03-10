В Мексике возобновились протесты. Активисты краской разрисовали здание управления образования города Чильпансинго в штате Герреро. В городе Халала марш протеста устроили представители СМИ, которые требовали освобождения фотокорреспондента Моиса Санчеса.
В Игуале группа полицейских при поддержке вооруженных гражданских лиц напала на протестовавших против реформы образования студентов. Были убиты шесть человек, 17 получили ранения. Без вести пропали 57 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".