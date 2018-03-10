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    Игуала-де-ла-Индепенденсия

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Протесты против выборов и акции в поддержку 43 пропавших студентов в Мексике
    Протесты против выборов и акции в поддержку 43 пропавших студентов в Мексике 
    03:41 09.01.2015
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    В Мексике возобновились протесты. Активисты краской разрисовали здание управления образования города Чильпансинго в штате Герреро. В городе Халала марш протеста устроили представители СМИ, которые требовали освобождения фотокорреспондента Моиса Санчеса.
    Флаг Мексики
    Мэр города, проходящий по делу о похищении студентов в Мексике, отпущен
    08:13 28.12.2014
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    Прокуратура не нашла достаточных доказательств, чтобы суд продлил задержание мэра мексиканского города Кокула Сесара Пеньялосы.
    Полиция в Мексике
    Экс-мэр мексиканской Игуалы, где пропали студенты, создал вторую "полицию"
    07:44 06.12.2014
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    На службе у бывшего мэра мексиканского города Игуала Хосе Луиса Абарки состояли люди, которых ранее выгнали со службы в полиции, они выполняли его различные незаконные поручения.
    Полицейская машина в Мексике
    Причастные к пропаже студентов бандиты задержаны в Мексике
    04:31 26.11.2014
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    У задержанных изъято оружие и груз марихуаны.
    Полицейская машина в Мексике
    Власти Мексики взяли под контроль города близ Игуалы, где пропали студенты
    07:28 20.10.2014
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    Двенадцать населенных пунктов, в том числе известный туристический город Таско, на улицы которых введены федералы, расположены в штате Герреро, еще один город находится в штате Мехико.
    Флаг Мексики
    Мэр мексиканского города, где пропали студенты, лишился своего поста
    05:51 18.10.2014
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    Сам мэр Игуалы пока находится в бегах, его местонахождение не известно.
    Полицейская машина в Мексике
    Тела в тайных захоронениях не принадлежат пропавшим в Мексике студентам
    03:47 15.10.2014
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    Сейчас уже проанализированы останки, найденные в первых пяти захоронениях.
    Флаг Мексики
    Парламентская комиссия по расследованию событий в Игуале создана в Мексике
    05:35 08.10.2014
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    Данная комиссия сможет получить доступ к любой необходимой информации, а также при необходимости требовать встреч с представителями властей.
    Полицейская машина в Мексике
    Армия Мексики разоружила полицию Игуалы, разогнавшую студенческий протест
    02:25 07.10.2014
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    Безопасность в Игуале теперь будут обеспечивать федеральные силы. Так, вместо полиции на улицы города выйдут части недавно созданной жандармерии.
    Задержание
    Власти в Мексике арестовали убийц 17 студентов
    07:44 06.10.2014
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    В Игуале группа полицейских при поддержке вооруженных гражданских лиц напала на протестовавших против реформы образования студентов. Были убиты шесть человек, 17 получили ранения. Без вести пропали 57 человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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