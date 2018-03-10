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    змеи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    В интернете появилось видео спасения собаки от анаконды. Видео
    В Бразилии несколько мужчин спасли собаку от душившей ее анаконды 
    08:24 01.03.2018
    753
    В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
    Питон и кобра убили друг друга во время схватки
    Питон и кобра убили друг друга во время схватки
    10:10 07.02.2018
    1636
    Фотограф обнаружил змей, когда они уже были мертвы. На фото видно, как кобра вонзила свои зубы в шею питона, а он обвил тугой хваткой ее туловище.
    Что делать если в унитазе поселилась змея. Звонить змеелову
    Что делать, если в унитазе поселилась ядовитая змея. Звонить змеелову 
    06:10 29.01.2018
    597
    Змеелов Люк из Австралии показал на своей странице Snake Catcher Noosa в Facebook процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.
    Музыкант Стив Людвин
    Британский музыкант 30 лет вкалывал себе змеиный яд и перестал болеть - СМИ
    15:36 10.11.2017
    479
    По словам 51-летнего музыканта Стива Людвина, он уже на протяжении 15 лет не болеет простудой благодаря инъекциям змеиного яда. Но, как утверждает музыкант, эта процедура болезненна и опасна.
    В Австралии домохозяйка шваброй выгнала из дома двух змей. Видео
    Австралийская домохозяйка vs змеи. Или еще одна полезная функция швабры 
    01:31 09.10.2017
    231
    Жительница австралийского города Байфилд Петрина Мерфи увидела, что в ее ванную комнату пробрались две змеи. Женщина не растерялась и прогнала змей при помощи обычной швабры.
    В Саудовской Аравии умирающую от жажды змею напоили водой из бутылки. Видео
    В пустыне умирающую от жажды ядовитую змею напоили водой из бутылки 
    06:07 22.05.2017
    5744
    Случай с ядовитой змеей произошел в пустыне Саудовской Аравии. На видео можно наблюдать, как змея жадно выпивает воду из бутылки, которую держит человек за кадром.
    Змея на ходу попыталась укусить байкера
    В Таиланде змея на ходу попыталась укусить байкера 
    14:11 18.04.2017
    1276
    В таиландском городе Лампанг змея попыталась укусить мотоциклиста, который на большой скорости несся по шоссе.
    Жительница Полтавы обнаружила у себя на балконе желтую змею
    Жительница Полтавы обнаружила у себя на балконе желтую змею
    01:59 23.08.2016
    567
    Полтавские полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что питон выпал из окна 5 этажа и упал на крышу балкона 2 этажа, где его обнаружила жительница.
    Американец попытался снять на камеру гнездо гремучих змей. Видео
    Американец попытался снять на камеру гнездо гремучих змей 
    21:37 13.10.2015
    1779
    Майкл Делани обнаружил несколько десятков ядовитых гремучих змей в штате Монтана и решил заснять на камеру. При этом камеру он зафиксировал на конец длинного шеста.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В интернете появилось видео спасения собаки от анаконды. Видео
    В Бразилии несколько мужчин спасли собаку от душившей ее анаконды 
    08:24 01.03.2018
    753
    В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
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