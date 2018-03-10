В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
Змеелов Люк из Австралии показал на своей странице Snake Catcher Noosa в Facebook процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
Змеелов Люк из Австралии показал на своей странице Snake Catcher Noosa в Facebook процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.
Змеелов Люк из Австралии показал на своей странице Snake Catcher Noosa в Facebook процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.
В Бразилии появилось видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку. Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов.