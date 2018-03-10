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    музыканты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Найдите отличия. В сети отметили сходства российских и западных музыкантов 
    11:50 02.03.2018
    830
    Интернет-сообщество "Мертвые позеры" ВКонтакте совмещает фотографии знаменитостей и названия зарубежных групп или альбомов, у которых есть с ними что-то общее.
    Эрик Клэптон
    Легендарный британский музыкант теряет слух
    19:13 12.01.2018
    320
    По словам рок-музыканта Эрика Клэптона, он страдает от шума в ушах, и руки работают уже не так, как раньше, и вообще удивительно как он все еще жив после стольких лет пристрастия к алкоголю и наркотикам.
    Ани Лорак выложила в сети фото в купальнике на пляже в Мексике
    Украинская суперзвезда похвасталась фото в купальнике с пляжа в Мексике
    11:40 10.01.2018
    1041
    39-летняя украинская певица Ани Лорак проводит отпуск с семьей на пляжах в жаркой Мексике. Звезда выложила в Instagram несколько ярких фото отдыха.
    Музыкант превратил фортепиано в гитару и сыграл соло из Hotel California
    Когда хочешь играть Eagles, или нестандартный подход к игре на фоно 
    11:59 01.12.2017
    122
    Израильский композитор Рон Мини показал, как "превратить" фортепиано в гитару и сыграть на нем гитарное соло из песни Hotel California. Ролик собрал за два дня более 138 тысяч просмотров.
    Музыкант Стив Людвин
    Британский музыкант 30 лет вкалывал себе змеиный яд и перестал болеть - СМИ
    15:36 10.11.2017
    479
    По словам 51-летнего музыканта Стива Людвина, он уже на протяжении 15 лет не болеет простудой благодаря инъекциям змеиного яда. Но, как утверждает музыкант, эта процедура болезненна и опасна.
    Музыкант Алексей Лебединский
    Украинские медики спасли жизнь известному российскому музыканту
    01:21 23.10.2017
    989
    По словам российского певца Алексея Лебединского, 8 дней он провел в реанимации, где его спасали врачи и медсестры, "поклон им огромный, плюс чудо помогло - все могло закончиться гораздо более плачевно".
    Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе. Видео
    Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе 
    04:26 27.08.2017
    373Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе "Пляжник" и активисты, которые собирались сорвать выступление россиянина, ни при чем. Артист серьезно заболел — у него паралич лицевого нерва.
    Украинских звезд представили в образах персонажей сериала "Игра престолов" 
    13:02 11.08.2017
    403
    Украинский певцов и актеров превратили в героев популярного сериала "Игра престолов". Любопытные постеры разработал интернет-блогер Тарас Соловей.
    Глен Кэмпбэлл. Архивное фото
    Умер американский музыкант Глен Кэмпбэлл
    01:06 09.08.2017
    119
    Согласно заявлению семьи, легендарный певец и гитарист - Глен Трэвис Кэмпбелла ушел из жизни в возрасте 81 года после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера.
    Музыкант группы Парк Горького Алексей Белов
    Автор хита Moscow calling "Парка Горького" попал в "чистилище" "Миротворца"
    15:47 07.07.2017
    354Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Рок-музыканту Алексею Белову вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских акциях на территории Крыма.
    Экс-участник популярной группы Иванушки International Олег Яковлев
    Перед смертью экс-солист "Иванушек" собирался записать новую песню и снять клип
    13:38 29.06.2017
    606
    По словам участник коллектива Кирилла Андреева, у экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева в планах была запись новой песни и съемка клипа.
    Музыкант, вокалист группы Агата Кристи Вадим Самойлов
    Основатель группы "Агата Кристи" скучает по украинскому зрителю
    20:34 21.06.2017
    351
    По словам основателя группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова, последний раз он был в Донбассе 9 мая, планирует поехать туда в августе на День шахтера.
    Ноутбуки
    СМИ сообщили о 2% сборе на технику для поддержки музыкантов
    18:58 12.06.2017
    636
    Кабмин еще в 2003 году во исполнение закона "Об авторском праве и смежных правах" разработал постановление, которым установил размер отчислений, уплачиваемых импортерами и производителями оборудования.
    Музыкант, композитор Дидюля. Архивное фото
    Дидюля попал в базу сайта "Миротворец"
    14:59 07.06.2017
    525Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно сообщению сайта "Миротворец", Дидюля попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную концертную деятельность" в Крыму.
    Основатель группы The Allman Brothers Band Грегг Оллман
    Звезда "южного рока" Грегг Оллман скончался в возрасте 69 лет
    23:24 27.05.2017
    148
    Журнал Rolling Stone включил основателя группы The Allman Brothers Band Грегга Оллмана (Gregg Allman) в свой список 100 величайших певцов всех времен.
    Канье Уэст
    Рэпер Канье Уэст удалил все твиты в поддержку Трампа – СМИ
    01:28 07.02.2017
    122Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Уэст встретился с Трампом в декабре, когда тот был избранным президентом. 13 декабря Уэст написал три твита, в которых объяснял, почему встретился с политиком.
    Джордж Майкл. Архивное фото
    Музыкант Джордж Майкл. Справка
    04:12 26.12.2016
    1978
    Сольный альбом певца Faith разошелся тиражом в 16 миллионов копий по всему миру. Все песни этого диска Father Figure, One More Try и Monkey заслужили славу хитов в США и Великобритании.
    Дудлея Эндрикси (Dudleya hendrixii) или Живучка Хендрикса (Hendrix's liveforever)
    В США ученые назвали растение в честь Джими Хендрикса
    05:23 17.12.2016
    75
    Цветок высотой меньше 30 сантиметров с розовато-белыми лепестками был открыт на полуострове Калифорния в Мексике. Растение семейства толстянковых получило название "Дудлея Эндрикси" (Dudleya hendrixii) или "Живучка Хендрикса" (Hendrix's liveforever).
    Музыкант Александр Скляр. Архивное фото
    Захарченко: рок-музыкант Александр Скляр попал под обстрел в Донбассе
    00:40 28.11.2016
    415Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам главы ДНР Александра Захарченко, в воскресенье у Александра Скляра было "боевое крещение". Он был на передовой и попал под обстрел в районе Авдеевки.
    Памятник Кузьме Скрябину
    В Луцке установили новый памятник Скрябину
    03:37 24.08.2016
    777
    По информации СМИ, в Луцке в "Сити-парке" на месте предыдущего памятника Кузьме Скрябину установили новый, на котором популярный украинский певец сидит на скамейке.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Найдите отличия. В сети отметили сходства российских и западных музыкантов 
    11:50 02.03.2018
    830
    Интернет-сообщество "Мертвые позеры" ВКонтакте совмещает фотографии знаменитостей и названия зарубежных групп или альбомов, у которых есть с ними что-то общее.
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