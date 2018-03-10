По словам рок-музыканта Эрика Клэптона, он страдает от шума в ушах, и руки работают уже не так, как раньше, и вообще удивительно как он все еще жив после стольких лет пристрастия к алкоголю и наркотикам.
По словам российского певца Алексея Лебединского, 8 дней он провел в реанимации, где его спасали врачи и медсестры, "поклон им огромный, плюс чудо помогло - все могло закончиться гораздо более плачевно".
Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе "Пляжник" и активисты, которые собирались сорвать выступление россиянина, ни при чем. Артист серьезно заболел — у него паралич лицевого нерва.
Кабмин еще в 2003 году во исполнение закона "Об авторском праве и смежных правах" разработал постановление, которым установил размер отчислений, уплачиваемых импортерами и производителями оборудования.
Цветок высотой меньше 30 сантиметров с розовато-белыми лепестками был открыт на полуострове Калифорния в Мексике. Растение семейства толстянковых получило название "Дудлея Эндрикси" (Dudleya hendrixii) или "Живучка Хендрикса" (Hendrix's liveforever).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины во Львове открыли мемориальную доску в честь памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб в ДТП в феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе "Пляжник" и активисты, которые собирались сорвать выступление россиянина, ни при чем. Артист серьезно заболел — у него паралич лицевого нерва.