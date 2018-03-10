По информации КГГА, цель мероприятия - продемонстрировать гостям и участникам международного песенного конкурса Евровидения-2017, которое в воскресенье официально открывается в Киеве, "что разнообразие и свобода - являются высшими ценностями для украинского народа".
День Победы отмечают у памятника Воину-освободителю в Берлине. В понедельник в Трептов-парк пришла самая разнообразная публика - от дипломатов и русскоязычных эмигрантов до участников байкерского клуба "Ночные волки".
Жестокое убийство произошло в ночь с 7 на 8 мая возле деревни Челохово Егорьевского района Подмосковья. Жертвами вооруженного охотничьим ружьем "Сайга" стрелка стали пять мотоциклистов. В совершении преступления подозревается 27-летний местный житель.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".