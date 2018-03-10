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    байкеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Байкеры провели мотопарад в Киеве, приурочив его к Евровидению
    Байкеры провели мотопарад в Киеве, приурочив его к Евровидению
    04:16 07.05.2017
    216Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По информации КГГА, цель мероприятия - продемонстрировать гостям и участникам международного песенного конкурса Евровидения-2017, которое в воскресенье официально открывается в Киеве, "что разнообразие и свобода - являются высшими ценностями для украинского народа".
    Участники мотоклуба Ночные волки возложили цветы к мемориалу Курган Славы в Минске
    Российские байкеры из клуба "Ночные волки" прибыли в Польшу
    02:12 01.05.2017
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    В настоящее время "Ночные волки" направляются в Варшаву, где возложат цветы к могиле Неизвестного солдата на мемориальном военном кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу.
    Змея на ходу попыталась укусить байкера
    В Таиланде змея на ходу попыталась укусить байкера 
    14:11 18.04.2017
    1276
    В таиландском городе Лампанг змея попыталась укусить мотоциклиста, который на большой скорости несся по шоссе.
    Bikers for Trump 2016
    Байкеры встанут "стеной из мяса" для защиты порядка на инаугурации Трампа
    23:25 14.01.2017
    608Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам основателя сообщества байкеров Bikers For Trump Криса Кокса, тысячи байкеров собираются приехать на инаугурацию Трампа, которая запланирована на 20 января в Вашингтоне.
    Трептов-парк в Берлине
    "Ночные волки" у памятника Воину-освободителю в Берлине 
    04:49 10.05.2016
    746День Памяти и День Победы в Украине
    День Победы отмечают у памятника Воину-освободителю в Берлине. В понедельник в Трептов-парк пришла самая разнообразная публика - от дипломатов и русскоязычных эмигрантов до участников байкерского клуба "Ночные волки".
    На месте расстрела байкеров в Подмосковье
    На почве алкоголизма. Убийство пятерых байкеров в Подмосковье
    08:23 09.05.2016
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    Жестокое убийство произошло в ночь с 7 на 8 мая возле деревни Челохово Егорьевского района Подмосковья. Жертвами вооруженного охотничьим ружьем "Сайга" стрелка стали пять мотоциклистов. В совершении преступления подозревается 27-летний местный житель.
    Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Архивное фото
    "Ночные волки" пересекли границу Германии - ТВ
    06:26 09.05.2016
    429День Памяти и День Победы в Украине
    Чешско-немецкую границу "Ночные волки" пересекли на 80 мотоциклах и пяти автомобилях сопровождения. Никаких инцидентов в ходе прохождения границы не отмечено.
    Расстрел байкеров в Подмосковье: кадры с места событий
    Расстрел байкеров в Подмосковье: новые кадры с места событий 
    18:41 08.05.2016
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    Житель Подмосковья Илья Асеев, подозреваемый в убийстве пяти мотоциклистов, заявил в суде, что хотел лишь попугать байкеров, но случайно убил одного из них, а остальных застрелил как свидетелей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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